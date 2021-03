Wöschnau Polizei umstellt Firma und kann Einbrecher noch im Gebäude festnehmen Nach einem Einbruch in eine Firma in Wöschnau konnte die Polizei am späten Mittwochabend den mutmasslichen Einbrecher anhalten. Dieser wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. 04.03.2021, 11.42 Uhr

Kapo SO

Am Mittwoch erhielt die Kantonspolizei Solothurn kurz vor Mitternacht Kenntnis über einen möglichen Einbruch in eine Firma an der Industriestrasse in Wöschnau.