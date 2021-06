Durch Nussschalen aus Wisen wird Sonnencreme hergestellt

Wisen Wenn aus Nussschalen Sonnencreme wird Seit über 15 Jahren liefert die Familie Nussbaumer aus Wisen getrocknete Nussschalen an die Firma Soglio im Bergell. Fabio Baranzini 15.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martina und Thomas Nussbaumer oberhalb ihres Hofs in Wisen: Hier stehen die Nussbäume, deren Nussschalen einen ganz besonderen Zweck erfüllen. Fabio Baranzini

Idyllisch gelegen am Fusse des Wisenbergs steht der Zwillmatthof. Seit 30 Jahren ist er das Zuhause von Martina und Thomas Nussbaumer, die den Biohof gemeinsam führen und hier ihre sechs Kinder grossgezogen haben. 31 Hektaren Land gehören zum Grundstück der Nussbaumers, wobei das Land direkt hinter dem Zwillmatthof ziemlich steil ansteigt. Deshalb wurden dort vor beinahe 100 Jahren Baumnuss-Bäume gepflanzt, die den Hang stabilisieren sollen.

18 Exemplare sind es, die auf dem Grundstück stehen. Während vieler Jahre schenkten die Biobauern weder den Bäumen noch den Nüssen allzu viel Beachtung. Sie verdienen ihr Geld mit Milchwirtschaft, dem Anbau von Weizen, Urdinkel und Gerste, dem Verkauf von Kalb-, Rind- und Schweinefleisch und der Produktion von Kirschen für die Herstellung von Schnaps. Auch die Bewirtschaftung von Gästen, die in der «Heustube» Geburtstage, Hochzeiten und Taufen feiern, gehört dazu.

Überraschende Anfrage aus dem Bergell

Und doch haben die Nussbäume der Nussbaumers in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Denn durch Zufall – ein Nachbar hatte die Nussbaumers vermittelt – wurde die Firma Soglio auf die Nüsse der Nussbaumers aufmerksam. Soglio stellt im Bergell (Graubünden) natürliche Körperpflegeprodukte aus Alpenrohstoffen her. Unter anderem gehört dazu auch eine Sonnencreme, die Extrakte aus Kastanienblättern und Baumnussschalen beinhaltet.

Diese beiden Produkte enthalten viele Gerbstoffe, was wiederum den Hautschutz stärkt. Doch die Firma Soglio fand im Bergell keine lokalen Lieferanten mehr für getrocknete Baumnussschalen in Bioqualität. Also sprangen die Nussbaumers in die Bresche.

«Wir waren von der Anfrage überrascht. Wir wussten damals nicht mal, dass die grünen, fleischigen Nussschalen, die vergleichbar sind mit der stacheligen Umhüllung der Kastanie, für die Herstellung von Sonnencreme verwendet werden können», erinnert sich Thomas Nussbaumer an den Moment der Anfrage aus dem Bergell.

«Wir sind aber sehr stolz, dass unsere Baumnussschalen jetzt seit vielen Jahren für die natürliche Sonnencrème ‹Solar 7› verwendet werden.»

Arbeit während einer Woche im Jahr

Seit rund 15 Jahren beliefern die Nussbaumers die Firma Soglio mit Baumnussschalen. 10 Kilogramm benötigt das Unternehmen pro Jahr. Das klingt nicht nach viel, doch der Aufwand dafür ist nicht zu unterschätzen. «Damit zehn Kilogramm getrocknete Baumnussschalen entstehen, müssen wir 100 Kilogramm davon trocknen», sagt Martina Nussbaumer, die sich um diese Arbeit kümmert.

Wenn die Baumnüsse reif sind, platzt die grüne Schale auf und die Nuss fällt zu Boden. Anschliessend werden die Nüsse und die Schalen mit Handschuhen eingesammelt. Dabei ist wichtig, dass die Schalen nicht zu lange auf dem Boden liegen bleiben, denn sobald diese schwarz werden, können sie nicht mehr verwendet werden. Anschliessend werden die grünen Schalen zum Trocknen gelegt. «Das geschieht bei uns in der Waschküche», erzählt Martina Nussbaumer. «Die Nussschalen müssen schnell trocknen, damit keine Pilze entstehen. Deshalb verwenden wir für den Trocknungsvorgang zwei Luftentfeuchter.» Für die zehn Kilogramm getrockneten Baumnussschalen, welche die Firma Soglio benötigt, arbeiten Nussbaumers rund eine Woche.

Bis zu 500 Kilogramm Nüsse pro Saison

In diesem Jahr hat die Arbeit für die getrockneten Baumnussschalen noch nicht begonnen. Derzeit erkennt man die Nüsse an den Bäumen nur dann, wenn man ganz genau hinschaut. Erst im Oktober sind die Baumnüsse fertig gereift und bereit für die Ernte. Bis dahin kümmern sich Martina und Thomas Nussbaumer auf dem Zwillmatthof um andere Dinge. Die Tiere müssen versorgt werden und schon bald steht die Getreideernte an. Ihre Baumnuss-Bäume, die pro Jahr bis zu 500 Kilogramm Nüsse hergeben, stehen im Herbst wieder im Fokus.