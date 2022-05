Wasserversorgung Dulliken will ein neues Reservoir für höher gelegene Dorfteile bauen Weil der Wasserdruck in höher gelegenen Dorfteilen unzureichend ist, hat der Gemeinderat einen Grundsatzentscheid gefällt. Das kostet sicher einen einstelligen Millionenbetrag. Fabian Muster 03.05.2022, 19.59 Uhr

Das Reservoir im Gebiet Lehmgrube ist über 100-jährig. Bruno Kissling

Der Dulliker Gemeinderat hat an seiner vergangenen Sitzung richtungsweisende Beschlüsse punkto Wasserversorgung gefällt. Neu geschaffen wird eine «Obere Zone» im Gebiet Borstrain. Dort soll auch ein zusätzliches Reservoir entstehen. Dies hat das Gremium einstimmig beschlossen. So werde die Dulliker Wasserversorgung deutlich modernisiert, heisst es in einer Mitteilung.