Walterswil Der erste Palmsonntag seit zwei Jahren Nach einem Jahr Pause fanden die katholischen Feierlichkeiten wieder statt – auch im Niederamt. Noel Binetti/Patrick Lüthy 29.03.2021, 05.00 Uhr

Nach einem Jahr Pause konnten die Walterswiler den Palmsonntag unter Einhaltung der Corona - Schutzmassnahmen vor und in der Kirche Kirche St. Joseph feiern. Patrick Luethy

Im letzten Jahr fiel der wichtige katholische Feiertag von gestern, der Palmsonntag, der Pandemie zum Opfer. Die Kirchen mussten damals ihre Türen während des ersten Lockdowns geschlossen halten. Gestern konnten die Gottesdienstbesucher, die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie deren Betreuungspersonen das traditionelle Fest feiern. In mehreren Niederämter Kirchen wurden Gottesdienste abgehalten, ausgeschmückt mit aufwendig dekorierten Palmbäumen. Schon letzte Woche liefen dazu verschiedene Vorbereitungen.

Bei einem Anruf in der Kirche Walterswil – mit Däniken, Dulliken, Gretzenbach und Schönenwerd bildet sie den Pastoralraum Niederamt – zeigt sich Käthy Hürzeler erfreut über die Durchführung. Hürzeler ist seelsorgerische Mitarbeiterin und Katechetin der katholischen Kirche Walterswil und übernimmt auch noch weitere Funktionen in der Kirchgemeinde. «Am Samstag», erklärte sie vergangene Woche am Telefon, «werden wir gemeinsam mit den Kindern basteln, beim grossen Platz bei der Mehrzweckhalle im Freien.»

Masken tragen bei den Vorbereitungen

Es sei schön, dass es mit den Feierlichkeiten rund um den Palmsonntag in diesem Jahr wieder klappe, die Schutzmassnahmen gegen Corona werde man dabei natürlich einhalten. Einschränkungen nehmen die Kirchenmitglieder in Kauf. «Das bedeutet auch, dass die Eltern ihre Kinder nicht wie sonst üblich begleiten und bei der Handarbeit unterstützen dürfen», sagt Hürzeler. Doch die Betreuerinnen und Betreuer seien vorbereitet. «Sie und die älteren Jugendlichen werden am Samstag eine Maske tragen.» Der Zweckverband des Pastoralraums hat auf seiner Website zwar eine Anleitung publiziert, nach der man auch zu Hause einen Palmstrauss oder -baum anfertigen kann.

Doch Hürzeler schätzt das Beisammensein mit den Kindern: «Auch als Vorbereitung auf den Gottesdienst am Sonntag», sagt sie. In anderen Jahren seien am Tag vom Binden jeweils Festbänke aufgestellt worden, Kaffee und Kuchen wurden serviert. «Es gab jeweils ein richtiges kleines Fest», erzählt Hürzeler. Dass das dieses Jahr nicht stattfinden könne, sei natürlich schade. Denn: «Die Gemeinschaft und das Zusammensein gehören einfach dazu.»

Das Binden ist keine schwierige Sache

Das Binden sei keine schwierige Sache: «In den Baumstamm wird ein Loch gebohrt, und dann werden die Blätter und Früchte mit Draht befestigt.» Anschliessend schmücken die Kinder ihr Werk noch mit farbigen Bändern. Hürzeler erinnert sich:

«Als ich selbst noch ein Kind war, fand das Binden noch zu Hause statt.»

Die Überlegung dazu, den Brauch in der Kirche anzubieten, sei, dass er nicht verloren gehe. «Die Erstkommunionkinder machen ein Palmkreuz, so haben sie etwas Spezielles», sagt Hürzeler.

In der Nacht auf gestern wurden die Werke in der Kirche aufbewahrt und gestern früh wieder nach draussen geholt. Dort findet die Segnung der dekorierten Palmbäume und -sträusse statt, dann werden sie in die Kirche getragen und an den Kirchenbänken befestigt. Vorbereiten auf die Erstkommunion Hürzelers Aufgabe ist es, die kleinen Kinder auf ihre Erstkommunion vorzubereiten. Gestern hat sie in Walterswil auch die Predigt gehalten. «Unsere Priester können ja nicht überall gleichzeitig sein.» Unterstützung hat Hürzeler dabei von den Kindern erhalten. Am Samstag hat sie ihnen verschiedene kurze Texte verteilt und diese mit ihnen eingeübt. «Sie machen das gerne», erklärt Hürzeler. So seien die Kinder Teil des Gottesdienstes und würden sich nicht langweilen. «Das finde ich schön.» Die zwei Kinder der Erstkommunion vom letzten Jahr durften dieses Jahr ihr Palmkreuz schmücken.

Vor der Kirche werden die Palmblumen und -kreuze bestaunt. Patrick Luethy Kinder präsentieren vor der Kirche ihre selbst angefertigten Werke. Patrick Luethy Patrick Luethy

Himmel blau - Fahnenflattern im Morgenwind

Vor der Kirche St. Joseph flattern die Fahnen im Morgenwind. Der Himmel ist blau, und die Sonne scheint. Die Voraussetzungen für einen Palmsonntag könnten nicht besser sein. Vor dem Gottesdienst begleiten Eltern ihre Kinder in die Kirche, holen die am Vortag angefertigten Palmbäume und Palmkreuze und tragen diese nach draussen vor den Eingang der Kirche. Unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen begrüsst Käthy Hürzeler die Angehörigen der Pfarrei zum Wortgottesdienst. Die Segnung der Palmbäume, Palmkreuze und Zweige: ein spezieller Moment.

Danach werden die gesegneten Palmen wieder in die Kirche getragen und an den Sitzbänken festgebunden. Den Wortgottesdienst hat Käthy Hürzeler zusammen mit den Kindern gestaltet. Diese trugen die Geschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem in verschieden Texten vor. Nach dem Gottesdienst durften alle Messebesucher einen gesegneten Palmzweig mit nach Hause nehmen. Ein Palmbaum wird auch nach dem Sonntag noch vor der Kirche zu bestaunen sein. Dieser wurde von zwei Ministranten angefertigt.