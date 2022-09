Von Patrouille entdeckt In Trimbach wurden zwei mutmassliche Diebe festgenommen In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Solothurn zwei Männer festgenommen, die Diebesgut mit sich trugen. 11.09.2022, 08.56 Uhr

Am Samstag, 10. September, fielen einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn gegen 4 Uhr morgens in der Baslerstrasse in Trimbach zwei Fussgänger verdächtig auf.