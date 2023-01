1:0 vor Gericht: Der FC Winznau siegt und darf den Platz erneuern

Urteil gefällt Gericht weist Anwohner-Beschwerden ab: Der FC Winznau darf seinen Platz ausbauen – unter gewissen Auflagen Neue Beleuchtung, getrennte Kabinen, ebenes Terrain: Der Winznauer Fussballklub darf seine Pläne – mit gewissen Vorbehalten – umsetzen. Anwohnende befürchten Lärm und Lichtimmissionen. Doch das Verwaltungsgericht weist ihre Beschwerden ab. Noël Binetti 18.01.2023, 05.00 Uhr

Der FC Winznau hat seine Anfänge im Jahr 1964: Nun will er den 1969 eingeweihten Sportplatz Grien erneuern und das Projekt «Vision 2020» umsetzen. Bild: Bruno Kissling

«Es handelt sich dabei nicht um ein Luxusprojekt», sagte im Herbst 2021 der damalige Vereinspräsident Philipp Grob zu dieser Zeitung. Der FC Winznau sah sich damals in Zusammenhang mit dem Erneuerungsprojekt «Vision 2020» mit Beschwerden aus der Nachbarschaft konfrontiert. Hauptsächlich ging es dabei um befürchtete Immissionen aus der geplanten Flutlichtanlage und um Lärm am Spielfeldrand. Der Fussballplatz grenzt auf zwei Seiten an ein Wohnquartier, Aare und Wald flankieren die anderen beiden Spielfeldränder.