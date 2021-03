Unteres Niederamt Eine Kombination aus Action und Tanzen: Schüler haben eigenen Kurzfilm produziert «From Zero to Hero» – die Schülerinnen und Schüler der Schule Unteres Niederamt haben einen eigenen Kurzfilm produziert, der im März Premiere feiert. Fabio Baranzini 02.03.2021, 05.00 Uhr

Insgesamt machten 36 Jugendliche aus allen Alters- und Leistungsstufen der Schulen in Niedergösgen und Schönenwerd mit. zVg. Hinter Gittern bleibt den Kriminellen nur das Tanzen. zVg. zVg. zVg.

Eigentlich wollten die Schülerinnen und Schüler der Schule Unteres Niederamt im Rahmen des freiwilligen Schulsports ein 30-sekündiges Vorstellungsvideo für ihre Teilnahme am «School Dance Award» drehen. Das war der Plan. Doch dann wurde das Projekt immer grösser. Und so entstand zusätzlich zum Vorstellungvideo für den kantonalen Tanzwettbewerb auch noch ein gut fünf-minütiger Kurzfilm, der jetzt sogar an den Schweizer Jugendfilmtagen gezeigt wird.

Die Story des Kurzfilms ist schnell erzählt: Elf Kriminelle und zwei Drogenbosse haben 50 Millionen Dollar gewaschen und diese im Tankshop Niedergösgen versteckt. Dieses Geld wollen sie abholen, werden jedoch beim Versuch von der Polizei erwischt und ins Gefängnis gesteckt. Die einzige Freiheit, die den Verbrechern hinter Gitter bleibt, ist das Tanzen.

Erstes Projekt dieser Art

Für die Produktion des Kurzfilms haben die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Lehrerin Mireille Eichenberger keine Aufwände gescheut. Im Werkunterricht wurden Requisiten gebastelt. Die Tanzchoreografien wurden im freiwilligen Schulsport einstudiert. Eine Schülerin zeichnete sich für das Storyboard verantwortlich. Andere halfen in der Regie mit.

Eine Schulklasse kümmerte sich ums Location Scouting, also das vorgängige Inspizieren der Drehorte. Sogar ein Polizeiauto, ein Oldtimer und ein Van wurden für den Drehtag im vergangenen September organisiert. Und auch die «Mug shots» – die schwarz-weissen Polizeifotos, die man aus Hollywood-Filmen bestens kennt, wenn Tatverdächtige von der Polizei verhaftet werden – haben die Jugendlichen selber produziert. Genauso die Geldscheine für die 50 Millionen Franken, die im Film stilecht in «Duffle Bags» transportiert werden.

«Insgesamt haben 36 Jugendliche aus allen Alters- und Leistungsstufen der Schulen in Niedergösgen und Schönenwerd mitgemacht. Auch verschiedene Lehrpersonen, ehemalige Schüler und weitere Freiwillige waren involviert und haben mitgeholfen. Diese Filmproduktion ist das erste Projekt, das an unserer Schule in dieser Form durchgeführt wurde», freut sich Mireille Eichenberger.

An den Jugendfilmtagen dabei

Hinter der Kamera stand der erst 17-jährige Matia Frei, der auch für den Schnitt und die Post-Produktion verantwortlich war. Und das mit gutem Grund. «Als wir gemerkt haben, dass unser Filmprojekt immer grösser wird, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wo wir den Film zusätzlich zum School Dance Award noch zeigen können. Bei dieser Recherche sind wir auf die Schweizer Jugendfilmtage gestossen. Bedingung für die Teilnahme war aber, dass nicht nur die Darstellerinnen und Darsteller im richtigen Alter sein müssen, sondern auch das Produktionsteam», erklärt Eichenberger.

Am 19. März wird der Kurzfilm der Schule Unteres Niederamt im Rahmen eines Livestreams der Schweizer Jugendfilmtage erstmals gezeigt. Dabei gibt es den «springenden Panther» und Barpreise zu gewinnen.

Projekt hat zusammengeschweisst

Unabhängig davon, ob der Kurzfilm mit dem Titel «From Zero to Hero» am Ende einen Preis gewinnt oder nicht, zieht Mireille Eichenberger ein positives Fazit. «Alle, die mitgewirkt haben bei diesem Projekt, haben viel Freizeit investiert und ehrenamtlich gearbeitet. Sonst wäre diese Produktion nicht möglich gewesen. Die Schülerinnen und Schüler sind schon sehr gespannt und wollen unbedingt das Endprodukt sehen. Man hat richtig gemerkt, wie das gemeinsame Filmprojekt die Jugendlichen zusammengeschweisst hat – egal in welcher Klasse sie waren oder welche Schule sie besuchen.»

Deshalb klärt Schulleiterin Sarah Keller derzeit ab, ob aufgrund des erfolgreichen Projekts eine Möglichkeit besteht, ab dem nächsten Schuljahr ein Wahlfach «Film» zu lancieren. «Die Kids hätten mega Freude, wenn diese Möglichkeit besteht», ist Mireille Eichenberger überzeugt. Verständlich, denn wenn man sich das Endprodukt zu Gemüte führt, kann man definitiv sagen: Der Aufwand hat sich gelohnt.