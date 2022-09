Amtsgericht Thal-Gäu Er wusch mitten in der Nacht sein Auto: Das Trötzeln bei der Polizeikontrolle wird für einen Solothurner teuer

Ein Mann wäscht mitten in der Nacht sein Auto. Die Polizei hat den Verdacht, dass er ein Einbrecher sei – und kontrolliert ihn. Der Mann nervt sich, gibt seinen Namen nicht an, auch die Busse will er nicht bezahlen. So musste er nun vor Gericht antraben.