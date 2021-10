Umfrage Neue Strategien bei den Alters- und Pflegeheimen im Niederamt gefragt: «Wir wandeln uns zum Mini-Spital» Drei Alters- und Pflegeheime und genauso viele Ideen. Das bedeutet der demografische Wandel für die Region. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Drei Pflege- und Altersheime stellen ihre Strategien im Umgang mit dem demografischen Wandel vor. (Symbolbild)

Hanspeter Bärtschi (Archiv)

Die Welt ist in einem konstanten Wandel. Die Menschen werden immer älter, die Bedürfnisse passen sich an. Laut Bundesamt für Statistik wird sich die Anzahl über 80-jähriger bis 2045 mehr als verdoppeln. Wir wollten wissen, was dieser Wandel für die Alters- und Pflegeheime der Region bedeutet.

Sie sind sich einig: Etwas muss geschehen. Teile der aktuellen Strategien stimmen nicht mehr mit den heutigen Bedürfnissen der Bevölkerung überein. Wer in ein Alters- und Pflegeheim kommt, macht diesen Schritt häufig zu einem späteren Zeitpunkt – und in schlechterem Gesundheitszustand. Die Personalstrukturen ändern sich. Doch auch die Digitalisierung hat ihren Einfluss. Vor allem für die Sicherheit der Bewohnenden zeigt diese Vorteile.

Der gleiche Wandel. Andere Ansatzweisen. Drei der insgesamt vier Alters- und Pflegeheime stellen ihre jeweilige Strategie vor. Die Leitung des «Brüggli» in Dulliken konnte nicht erreicht werden.

Im «Schlossgarten» wird wert auf Tagesstruktur gelegt. Bruno Kissling

In Niedergösgen werden bereits heute neue Wege eingeschlagen. Denn das Hauptgebäude des Betreuungs- und Pflegezentrums (BPZ) ist mehr als 30 Jahre alt – seither haben sich die Wohn- und Lebensgewohnheiten stark verändert. Mit einem Erweiterungsneubau möchte das Zentrum den neu aufgekommenen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörigen gerecht werden.

Läuft alles nach Plan, wird das BPZ mit der Realisierung des Neubaus 75 Plätze anbieten können. Zudem werden im Erweiterungsbau 10 Zimmer im Erdgeschoss zur Verfügung stehen. So seien auch Bewohnerinnen und Bewohner, die körperlich nicht mehr so mobil sind, in ihrer Bewegung freier.

«Das ist ein Bedürfnis aber auch eine zusätzliche Qualität, die wir anbieten können», sagt Zentrumsleiter David Wälchli. Auch das Thema Digitalisierung hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen – und wird mit dem Neubau erneut aufgegriffen.

Im Zentrum würden dabei die Kommunikation sowie die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner stehen. David Wälchli sagt weiter: «Nebst einer qualitativ hochwertigen Pflege legen wir sehr grossen Wert auf die Aktivierung der Bewohnenden.» Denn eine Tagesstruktur ist das A und O.

Geschäftsleiter Mirko Rauch: «Wir wandeln uns zum Mini-Spital.» Archiv/Bruno Kissling

Umdenken ist auch im Alterszentrum Mühlefeld in Erlinsbach gefragt. Mirko Rauch, Geschäftsleiter, erklärt: «Früher sind Menschen noch in einem relativ guten, stabilen gesundheitlichen Zustand eingetreten.» Aktuell bestehe die starke Tendenz immer später und in deutlich schlechterem Gesundheitszustand einzutreten.

Somit würde die jeweilige Aufenthaltsdauer sinken. Aktuell liege das Durchschnittsalter der Bewohnenden bei 88 Jahren. «Wir wandeln uns zum Pflegeheim oder Mini-Spital», schreibt Rauch. Der Wandel benötige andere Arbeitsabläufe und Personalstrukturen. Ein schleichender Prozess.

Das heisst für das «Mühlefeld», welches zurzeit 59 Plätze anbietet, eine schrittweise Anpassung an die veränderten Bedürfnisse der neuen Bewohnenden. Dazu gehört ein Sanierungs- und Erweiterungsprojekt, welches mitten in der Planung steht.

Im «Haus im Park» soll ein Kompetenzzentrum geschaffen werden. Archiv/Bruno Kissling





Schritt für Schritt werden in Schönenwerd im «Haus im Park» neue Wege eingeschlagen. Das Zentrum hat in Zusammenarbeit mit der Gery Meier Consulting aus Däniken eine neue Strategie erarbeitet.

«Schon vor Ausbruch der Pandemie stand fest, dass Pflegeheime zunehmend unter finanziellem Druck stehen. Gesetzliche Vorgaben, Sparmassnahmen der öffentlichen Hand und die veränderten Bedürfnisse bedeuten, dass wir neue Wege bestreiten müssen», schreibt der Leiter Markus Hunn.

Die unaufhaltsam fortschreitende demografische Alterung sorge heute und auch in Zukunft für einen grossen Bedarf an Pflegekapazität. Zurzeit stehen über 84 Betten zur Verfügung. «Im Bereich der Altersversorgung ist schweizweit ein starker Wandel im Gange», schreibt Hunn weiter.

Ein hohes Alter in guter Gesundheit zu erreichen sei ein individuelles und auch gesellschaftliches Ziel. Deshalb gehöre zu der neuen Strategie auch die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Fragen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Alter. Dazu wird auch ein Erweiterungsbau in Betracht gezogen.