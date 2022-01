Wo gehts lang nach Peking und Moskau? Wisner Wegweiser weiss Rat

Überraschung Wisens Wegweiser Moskau-Peking ist seit Jahren schon eine Attraktion: Seine Herkunft bleibt ein leises Geheimnis Seit Jahrzehnten zeigt er unbeirrt Richtung Osten, der Wegweiser in Wisen. Und dies nicht unbescheiden. Im Repertoire führt er Moskau und Peking im selben Atemzug wie das Nachbardorf Zeglingen. Seine Entstehungsgeschichte allerdings ist bis heute nicht offizialisiert. Urs Huber Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Seit vielen Jahren steht mitten in Wisen bei der Katholischen Kirche dieser aussergewöhnliche Wegweiser. Neu befindet sich daneben auch eine alte Kaffeedose als Spendenbox. Bruno Kissling

Es gibt im Leben Dinge, die passen zueinander wie die Faust aufs Auge. Erst recht, wenn sie in Wisen zu finden sind. Etwa eine Reihenfolge von Ortschaftsnamen wie Zeglingen, Moskau, Peking. So nämlich liest sich der viel beachtete und häufig fotografierte Wegweiser bei der dortigen Kirche. Der zeigt weltmännisch ins Nachbardorf Zeglingen und im selben Atemzug in die kommunistischen Metropolen Moskau und Peking. Kein Wunder, ranken sich viele Geschichten um das Ding.

«Nur wenige wissen, welche die einzig Wahre ist», sagt Theo Schlapbach aus Wisen. Und Schlapbach gehört seiner Auskunft nach eben zu den wenigen. Mehr verraten aber will der Mann nicht.

«Danke für Deinen Beitrag zur Erhaltung dieses einzigartigen Wegweisers.» Bruno Kissling

Schlapbach ist derjenige, der im letzten Jahr den Wegweiser mit einem Kässeli versehen hat. Ein Schalk, dieser pensionierte Schulleiter und Lehrer. «He ja», sagt er. «Der Wegweiser steht auf unserem Grundstück. Und ich habe schon oft gedacht, wenn ich bloss von jedem, der ein Bild vom Wegweiser macht, einen Batzen bekäme, wäre ich steinreich.» Also hat er mit Hilfe der Wisner «Löwen»-Wirtin Emma Rickenbacher für das Kässeli gesorgt. «Sagen wir es so: Sie hat das Behältnis zur Verfügung gestellt», reicht Schlapbach nach. «Montiert aber habe ich es.» Man glaubt ihn durchs Telefon auf den Stockzähnen lachen zu sehen.

Meinungen und Ansichten gehen auseinander

Zur Frage nach der Entstehung des ominösen Wegweisers gehen Meinungen und Ansichten in Wisen auseinander. Mindestens zwei Versionen kursieren, von denen lediglich eine offen portiert wird. Und die geht so, wie ein Telefonat mit Stefan Mutti zeigt. Der frühere Präsident der örtlichen Baukommission muss es wissen. Er lacht.

«Ja, danach werde ich hin und wieder gefragt»,

sagt Mutti amüsiert. Nun, es muss in den früheren 1990er-Jahren gewesen sein, als ein Brautpaar aus dem benachbarten Zeglingen in der Wisner Kirche heiraten wollte. Aber: Das das kantonale Strassenverkehrsamt hatte den Wegweiser mit «Zegligen», also falsch beschriftet, was der Hochzeitsgesellschaft in den falschen Hals geriet.

Flugs überklebte sie das falsche Zegligen und ersetzte dieses durch Zeglingen. Und um der Bedeutung des Oberbaselbieter Dorfes zusätzlich Ausdruck zu verleihen, fügte die Gesellschaft noch die beiden Hauptstädte Moskau und Peking hinzu. Denn diese lagen, aus Wisner Sicht betrachtet, auch im Osten.

Den Wisnern hat die Idee einfach gefallen

«Mir hat die Idee gefallen», erinnert sich Mutti. Und der Bevölkerung auch. Zusammen befand man, nachdem der Wegweiser beziehungsweise dessen Beschriftung verwittert war, diesen wieder in ordentlicher Weise samt Zusatzinfo Peking und Moskau herzurichten. Gegen den Widerstand im Strassenverkehrsamt allerdings. «Dort fand man, der Wegweiser führe in die Irre», weiss Mutti.

Auf jeden Fall intervenierte Mutti beim Verkehrsamt mit dem Argument, Regierungsrätin Cornelia Füeg würde zweimal täglich am Wegweiser vorbeifahren und hätte sich darob nicht stören lassen. Mutti lacht. «Auf jeden Fall liess man uns gewähren», resümiert er. Auch Cornelia Füeg lacht:

«Gewundert habe ich mich schon über die Beschriftung»,

erinnert sie sich. «Aber gestört? Nein.» Und sie habe auch nicht interveniert. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Wer aber für den Wegweiser letztlich verantwortlich ist und die Idee dazu hatte, weiss die ehemalige Regierungsrätin auch nicht. «Keine Ahnung», meint sie und vermutet, der Scherz sei eher nicht den Köpfen von eingesessenen Wisnerinnen und Wisnern entsprungen.

Wisen nimmt den Wegweiser in Beschlag

Item: Die Wisner überarbeiteten den Wegweiser quasi in Eigenregie. Überstreichen und Buchstaben aufkleben also. «Ich weiss nicht mehr genau, wie’s gegangen ist», sagt Mutti. Aber nach weniger als einer Woche war das neue Schild gestohlen. So kam ein neues her. «Diesmal nicht geschraubt, sondern genietet», erinnert sich der mittlerweile 78-Jährige. Und seither hat sich an der Markierung nichts mehr geändert.

Im Gegenteil: 1999 setzte das Strassenverkehrsamt auf reflektierende Verkehrsschilder und ersetzte die matte Wegmarkierung durch eine konforme, rückstrahlende. Seither ist Ruhe eingekehrt rund um die Signalisation, deretwegen bis auf den heutigen Tag Reisecars, Autos, Töffs, Velofahrer und Wanderer innehalten. Nicht selten zücken die Reisenden den Fotoapparat und halten so das seltsame Konstrukt fest. Moskau-Peking, Zeglingen.

Warum soll die Geschichte nicht so gelaufen sein?

Tönt eigentlich ganz glaubhaft. Und würde noch glaubhafter tönen, wäre da nicht noch eine zweite Version, der es auch nicht an Wahrscheinlichkeit fehlt. Die geht so: Verantwortlich für die Idee soll ein Fasnachtsplausch des ehemaligen Kronenwirts Walter Stoller gewesen sein.

Die einstige «Krone» im Ausserdorf, vielleicht Ausgangspunkt des besonderen Wegweisers in Wisen. Zvg

Und? Fertig. Noch nicht mal Gemeindeschreiberin Irma Looser, seit Jahrzehnten im Amt, weiss mehr davon zu erzählen. «Fragen kann man ihn nicht mehr; er ist mittlerweile verstorben», sagt sie. «Die Krone» im Ausserdorf existiert als Restaurant auch nicht mehr. Aber sie wurde zur Beiz der SP, wo seinerzeit auch die Gründungsfeier der Ortssektion Wisen stattfand. Prominentester Teilnehmer: Helmut Hubacher. Da würde die ironisch-überspitzte Bemerkung mit Moskau-Peking aus der «roten Krone» noch passen.

Paul Bader, Wisens einstiger Gemeindeschreiber, glaubt nicht so recht an diese Geschichte. «Klar. Der Stoller war ein origineller Typ», sagt er und wundert sich selbst darüber, dass man über gewisse Vorkommnisse im Dorf nicht informiert wurde. Er glaubt mehr der Version Muttis. Aber die Sache mit «genietet und geschraubt» wolle ihm auch nicht so recht in den Kopf. «Ich werde mich aufmachen, um das genau anzuschauen», scherzt der Senior.

«Diejenigen, die’s wissen, wissen’s»,

sagt Schlapbach süffisant. Und «Löwen»-Wirtin Emma Rickenbacher meint, man lasse es jene, welche die Geschichte nicht richtig wiedergeben würden, schon spüren. Mehr sagt auch sie nicht. Insiderwissen gibt nicht preis, wer an Mythen interessiert ist. Das ist auch in Wisen nicht anders.

