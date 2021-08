Raub-Opfer von Schönenwerd spricht über Tathergang und Gewalt

Fusstritt ins Gesicht: So erlebte das Raub-Opfer von Schönenwerd den Angriff zweier Unbekannten

Am Montag kam es in Schönenwerd zu einem Überfall in der Wohnung eines Mannes. Das Opfer berichtet jetzt über die Vorgehensweise der beiden unbekannten Täter, die auch vor gewaltsamen Verletzungen keinen Halt machten.