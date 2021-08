Drei Gemeinden beschäftigen sich mit neuer Mobilfunkantenne

Trimbach / Winznau / Obergösgen Eine neue Mobilfunkantenne beschäftigt gleich drei Gemeinden Eine in Trimbach eingereichte Bauausschreibung der Sunrise UPC GmbH ist aktuell in Winznau sowie in Obergösgen hängig. Die Einsprachefrist endet am 26. August 2021. Felix Ott 19.08.2021, 05.00 Uhr

Die alte Mobilfunkantenne an der Gösgerstrasse in Winznau soll durch eine neue ersetzt werden. Bruno Kissling

Die Sunrise UPC GmbH möchte in Winznau eine bestehende Mobilfunkantenne austauschen. Aktuell ist das Baugesuch für den Mobilfunkmast an der Gösgerstrasse in den Gemeinden Winznau und Obergösgen einsehbar. Bis am 26. August kann gegen das Baugesuch in den beiden Gemeinden Einsprache erhoben werden.