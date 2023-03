Trimbach: Mann nach Streit schwer verletzt

Trimbach Mann wird bei Auseinandersetzung schwer verletzt – mutmasslicher Täter gefasst In Trimbach ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern einer der Beteiligten schwer verletzt worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter ausfindig gemacht. 21.03.2023, 09.58 Uhr

Tatort war der Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Baslerstrasse in Trimbach. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, kam es dort aus noch unklaren Gründen am Montagnachmittag um etwa 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.