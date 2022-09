Trimbach Fussgänger nach Kollision mit Auto verletzt – Polizei sucht Zeugen Auf der Baslerstrasse in Trimbach ereignete sich am Sonntagabend eine Kollision zwischen einem Fussgänger und einem Auto. Dabei zog sich der Fussgänger mittelschwere Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen. 12.09.2022, 15.28 Uhr

Am Sonntag kam es in Trimbach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Polizei Kanton Solothurn

Am Sonntag kam es gegen 18.40 Uhr auf der Baslerstrasse in Trimbach, Nähe Bushaltestelle «Schilla», gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide am Unfall Beteiligten in Richtung Olten unterwegs, der Fussgänger auf dem Trottoir.