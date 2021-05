Trimbach «Die Kündigung kam plötzlich und unerwartet»: Besitzerin schliesst bald ihr Wärchlädeli Selbstgemacht von Kopf bis Fuss: Noch bis Ende Juni lädt Ruth Fluck in ihr Wärchlädeli in Trimbach zum Verweilen und Einkaufen ein. Cyrill Pürro 14.05.2021, 05.00 Uhr

Ruth Fluck in ihrem Wärchlädeli in Trimbach. Heute wird die ehemalige Arbeitsschullehrerin 85 Jahre alt. Bruno Kissling

Wenn Ruth Fluck, die am Freitag 85-jährig wurde, jeweils dienstags ihr Wärchlädeli betritt, wird erst einmal der Holzofen eingefeuert. Im Wärchlädeli muss nämlich noch von Hand geheizt werden. Das Feuer in der linken Ecke des Raumes knistert vor sich hin, während Fluck von ihrer Geschichte an der Baslerstrasse 251 in Trimbach erzählt.

An den Wänden stapeln sich die Knäuel bis unter die Decke. Wolle verschiedenster Farben, Muster und Marken. Im Hinterzimmer, Flucks Lieblingsplatz des Lädelis, steht ein Tisch, ein «Verweiltisch», wie sie ihn nennt. Um diesen herum sitzen häufig die Gäste, um gemeinsam zu jassen oder zu plaudern.

Eine Vielfalt an Woll- und Fadensorten stehen im Wärchlädeli in verschiedensten Farben zum Verkauf bereit. Bruno Kissling

Viel Platz bietet das Lädeli nicht, im Raum haben maximal drei bis vier Personen Platz. Aber es wirkt heimelig, mancher Besucher begegnet gar noch einem altvertrauten Gegenstand aus der Kindheit; beispielsweise einem alten Spinnrad.

Selfmade war schon immer das Credo

Zusammenspinnen muss sich Fluck nichts, wenn sie von ihrer Schneiderinnenlehre, ihr Besuch des Arbeitslehrerinnenseminar oder von ihrer Leidenschaft, der Handarbeit, erzählt. Schon immer hat sie davon geträumt, diese selbst an weitere Generationen weitergeben zu können.

Mit dem Werkkreis, den sie zusammen mit Freundinnen vor Jahrzehnten gegründet hat, fing alles an. Die vier Frauen kannten sich vom Dorf und gingen in ihrer Freizeit zusammen der Handarbeit nach – und das mit Vollgas. Nach kurzer Zeit hatte der Werkkreis einen Überschuss an selbst gemachter Ware produziert. Um die Ware loszuwerden, richteten sie das Wärchlädeli ein.

Nebst Druckknöpfen, Nadeln und anderer Mercerie-Ware, werden im Lädeli auch Kleidungsstücke verkauft – alles aus eigener Produktion. Sogar die Farbe der Wolle von so manchen Mützen, Pullovern und Socken wird eigenhändig aus Pflanzenextrakten hergestellt. Früher bot Fluck Kurse an, in denen sie anderen ihre Kenntnisse weitergab, sei es im Lädeli oder in einem Schulzimmer.

Mittlerweile verkauft sie die Wolle allein. Manchmal hilft auch ihre Tochter Sibylle mit, die sich ebenfalls für die Handarbeit begeistert. Den Werkkreis von damals gibt es heute nicht mehr.

Bruno Kissling

Immer alles unter einen Hut gebracht

Fluck war schon immer eine viel beschäftigte Frau. Im Alter von 31 Jahren bekam sie ihr erstes Kind, vier weitere folgten. Neben ihrer Arbeit an der Schule Gerbrunnen als Arbeitsschullehrerin half sie im Werkkreis, führte das Wärchlädeli und kümmerte sich zusammen mit ihrem Mann um die Kinder. Auf die Frage hin, wie sie das unter einen Hut brachte, antwortet Fluck mit einem Lachen: «Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht.»

Fluck ist ein Nachtmensch. Dinge, die sie tagsüber nicht erledigen kann, geht sie in der Nacht an. Trotz ihrer stolzen 85 Jahren geht sie meistens jede Nacht zwischen 12 Uhr und 2 Uhr morgens zu Bett. «Ich merkte, dass ich dadurch fast einen halben Tag mehr zur Verfügung habe», erklärt Fluck.

Die Kinder und ihr Mann schliefen, als sie in der Nacht noch Buchhaltungen abschloss oder angefangene Arbeit zu Ende häkelte. Ihre Familie hatte für ihr breites Engagement immer grosses Verständnis. «Mein Mann hat nie reklamiert.» Er verstarb vor drei Jahren.

Nach vielen Jahren kommt die Kündigung

Das Wärchlädeli bot Ruth Fluck einen Ausgleich zwischen Beruf und Familie. Inmitten all der Wolle durfte sie zudem viele schöne Jasspartien oder Plauderstunden mit Freundinnen und Bekannten erleben, die Sie im Laufe der Jahre neu kennenlernte.

Laut Fluck kam die Kündigung plötzlich und unerwartet. Mit der Schliessung des Wärchlädelis geht für sie ein gesellschaftlicher Draht verloren. Sie geniesst die verbleibende Zeit im Lädeli und kann deshalb noch nicht sagen, wie es sich ohne das dienstägliche Heizen mit dem Holzofen anfühlen wird. Die überschüssige Wolle geht an die Aktion für verfolgte Christen und Notleidende (AVC). Wie die Tochter Sibylle Steiner erklärt, werde die Wolle des Wärchlädelis von der AVC an Staaten in Afrika und Osteuropa verteilt.

Bis Dienstag, 29. Juni, kann im Wärchlädeli aber noch Wolle gekauft werden. Ruth Fluck öffnet das Geschäft jeden Dienstag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

