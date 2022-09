Tele M1

Tötungsdelikt Opfer von Winznau: Der Balljongleur Paul Sahli trauert um seinen Freund In Winznau wurde ein 60-jähriger Mann tot an der Aare gefunden. Schnell war klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Den Solothurner Balljongleur Paul Sahli nimmt das Ganze mit. Das Opfer war sein treuer Helfer und ein guter Freund. 15.09.2022, 19.49 Uhr

Am Donnerstagmorgen, 8. September, haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn – nach einer Meldung aus der Bevölkerung – in einer Böschung beim Aareufer in Winznau eine tote Person aufgefunden. Nach ersten Untersuchungen zeigte sich, dass der 60-jährige Mann aus der Region Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Im Zuge «intensiver» Ermittlungen sei inzwischen ein Tatverdächtiger ermittelt worden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.