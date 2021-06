Rechnungsgemeinde 2020 in Rohr

Stüsslingen Gemeindepräsident Georges Gehriger: «Alle müssen gleich behandelt werden» Eine Frage nach der Kostenverteilung im Bereich Sanierung der Flurwege löste an der Rechnungsgemeinde in Stüsslingen Diskussionen aus. Fabio Baranzini 15.06.2021, 18.50 Uhr

Bei der Budgetversammlung im vergangenen Dezember gehörten die 92 Einwohner Rohrs noch einer eigenständigen Gemeinde an, am Montag waren sie nun als vollwertige Einwohner der fusionierten Gemeinde Stüsslingen in die Mehrzweckhalle zur Gemeindeversammlung eingeladen. Es war der letzte Auftritt von André Wyss als Gemeindepräsident, als er die Rechnung 2020 mit einem kleinen Defizit von 18'000 Franken präsentierte.