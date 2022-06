Stüsslingen: alt Gemeindepräsident schreibt Dorfchronik

Stüsslingen Ehemaliger Gemeindepräsident schreibt Dorfchronik – und erhält die Ehrenbürgerwürde Ueli Dysli, ehemaliger Co-Schulleiter der Kreisschule Mittelgösgen, würdigte an der Vernissage der Dorfchronik den Stüsslinger alt Gemeindepräsidenten Ernst Käser und sein 300 Seiten starkes Werk mit dem Titel «Stüsslingen + Rohr: Ereignisse, Geschichten und Sagen». Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 26.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrat Peter Hodel (links) sowie Ueli Dysli und Gemeindepräsident Georges Gehriger (mit Ehrenbürgerurkunde, von rechts) flankieren Anna und Ernst Käser (mit Dorfchronik). Beat Wyttenbach

Per Post hatten die Stüsslinger Einwohner die Einladung zur Vernissage von Ernst Käsers Dorfchronik «Stüsslingen + Rohr: Ereignisse, Geschichten und Sagen» erhalten, und über 120 von ihnen waren am Freitagnachmittag in der Mehrzweckhalle erschienen, um ihrem langjährigen ehemaligen Gemeindepräsidenten und dessen umfangreichen, über 300 Seiten starken Werk die Ehre zu erweisen. Der Anlass wurde musikalisch umrahmt von den Stüsslinger Schulkindern sowie einem Ensemble der örtlichen Musikgesellschaft.

Käser brachte sein «enormes Wissen» in die Dorfchronik ein

Die Laudatio hielt der Stüsslinger Ueli Dysli, bis zu seiner Pensionierung Co-Schulleiter an der Kreisschule Mittelgösgen. Er ging ausführlich auf die Schwerpunkte und Highlights ein und unterstrich das Aussergewöhnliche an diesem Werk, das der damalige Gemeinderat vor knapp 26 Jahren in Auftrag gegeben hatte und in welchem Käser «sein enormes Wissen, sein phänomenales Gedächtnis und seine Vernetzung in und um Stüsslingen» habe einbringen können.

Viele Passagen in diesem Werk machten neugierig und regten zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken an; etwa, wenn Käser die grosse Armut im Dorf in der Vergangenheit beschreibt.

Doch Käser gehe auch auf die Entwicklung des Dorfes sein. Er beleuchte die Entwicklung des Gewerbes, der Landwirtschaftsbetriebe und der Gastronomie, aber auch die Vielfalt der Dorfvereine,

«welche früher eine wichtige gesellschaftliche Funktion eingenommen haben».

Und das Werk greife auch die neusten Ereignisse wie die Überschwemmungen im vergangenen Jahr oder die Fusion mit Rohr auf. Zudem reflektiere der Autor unter anderem auch die Dorfnamen, welche heute als «kulturelles Volksgut» gelten. Und man könne viel Wissenswertes über die Flurnamen erfahren, die ab 1987 bei der Einführung von Strassenbezeichnungen als Grundlage dienten.

Ferner gehe Käser auch auf die Wasserversorgung ausführlich ein, da diese immer schon eine wichtige Rolle gespielt habe, auch in der Zusammenarbeit mit Rohr.

Eine «Pflichtlektüre für alle», meinte Regierungsrat Hodel

Regierungsrat Peter Hodel überbrachte die Grüsse der Regierung und würdigte «die immense Arbeit hinter der Chronik und die zahlreichen investierten Stunden». Das Werk sollte zur Pflichtlektüre für alle Bewohner werden, meinte er.

Und Gemeindepräsident Georges Gehriger nannte die Chronik «ein Lebenswerk für das Dorf, das viel Freude bereitet». Es sei «einmalig in seiner Vielfalt und voller spannender Geschichten aus unserer Geschichte».

Dies verdiene «höchsten Respekt und Anerkennung». Aus seinen Händen erhielten Ernst Käser und seine Gemahlin Anna – zu deren Überraschung – die Ehrenbürgerwürde verliehen. Käser zeigte sich sichtlich gerührt:

«Wir hatten stets Bürger, nie Ehrenbürger, und jetzt macht ihr so was.»

Er würdigte dabei sein Team mit Hans Meier-Senn (Recherche), Christine Amrhein (Layout), Ueli Dysli (Korrektorat) sowie Werner Stuppan und Marcel Daucourt (Reinschrift). Beim Apéro blieb dann genügend Zeit, die Chronik und das Wirken des Autors eingehend zu diskutieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen