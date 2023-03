Starrkirch-Wil: Genderfrage und Tempo 30 beschäftigen die GV

Starrkirch-Wil Mehr Kompetenzen für den Gemeinderat beschlossen – auch Genderfrage und Tempo 30 am Wilerweg beschäftigen Stimmberechtigte An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Montagabend in Starrkirch-Wil wurde eine neue Stelle im Bereich der Bauverwaltung beantragt – und bewilligt. Daneben gab unter anderem auch die Haltung der Gemeinde gegenüber Genderthemen zu reden. 22.03.2023, 17.00 Uhr

Die Gemeindeverwaltung von Starrkirch-Wil. Bild: Bruno Kissling

Aufgrund von zwei Demissionen bei der Bau- und Werkkommission per Ende Juni sah sich die Gemeinde Starrkirch-Wil gezwungen, eine Änderung in der Organisationsstruktur vorzunehmen. Aus verschiedenen Möglichkeiten sei die Variante «Professionalisierung light» hervorgegangen, heisst es in einem Bericht zur Gemeindeversammlung.