Stadttheater Olten: Die 70. Scapin-Vorstellung erweist sich als wahres Molière-Fest Das Neue Globe Theater aus Potsdam staunt, dass es im Stadttheater Olten – wieder einmal – vor vielen Neugierigen spielen kann. Elisabeth Feller 05.05.2022, 15.00 Uhr

Die freudige Schlussszene, bei der Scapin (liegend) seine Todesnähe als Unfallopfer vorgaukelt, dann aber begnadigt wird. ZVG / Stadttheater Olten

Postkarten kriegt man im Theater nicht alle Tage geschenkt. Schon gar nicht solche mit Porträts, die golden umrahmt sind. «Ein Liebhaber, der gefallen will, muss edle Empfindungen zur Verfügung haben», liest man beispielsweise oder bei einem lässig-nachlässigen jungen Mann mit schief aufgesetztem Hut: «No Risk – no Fun».

Das hat Molière zwar nicht gesagt, aber wer sich ein bisschen in die Biographie des grossen französischen Theaterautors vertieft, weiss: Molière hat auf der Überholspur gelebt und dabei viel riskiert – aber nicht immer Spass gehabt. Apropos: Gefallene und wieder auferstandene Liebhaber gibt es zwar in Molières Komödie «Die Streiche des Scapin» (Deutsche Fassung: Peter Lotschak), doch mit deren edlen Empfindungen ist es nicht eben weit her.

Aufklärung ist gefragt

Was das alles soll? Aufklärung tut not. Das Neue Globe Theater aus Potsdam – eine 2015 gegründete Wanderbühne – hat sich die erwähnte Komödie vorgenommen und dabei den Spielradius von der Bühne bis ins Foyer des Stadttheaters erweitert. Hier begegnet man schon vor Aufführungsbeginn kostümierten Schauspielern und erfährt dabei auch, wie glücklich die Truppe ist, dass sie in Olten vor 200 Besucherinnen und Besuchern spielen kann.

ZVG / Stadttheater Olten

Das sei toll, spiele das Ensemble in Deutschland doch oft nur vor 20 bis 30 Neugierigen. Grund:

«Das Publikum hat bei uns noch nicht zum Theater zurückgefunden.»

Wie schön also, dass die 70. Scapin-Vorstellung vor einem gut besetzten Saal im Stadttheater Olten stattfinden kann.

Ein Stegreifspiel als Prolog

Nun könnte ein Regisseur «nur» die unglaublichen Zufälle sowie die bewusst herbeigeführten, aberwitzig-komischen Situationen inszenieren. Kai Frederic Schrickel aber will mehr. Er knüpft mit einer Rahmenhandlung – Molières «Das Stegreifspiel von Versailles» – an die damaligen, schwierigen Arbeitsbedingungen des Franzosen an. Dessen Theater wird für den Neubau des Louvre abgebrochen; die Truppe muss umziehen – in ein eher einer Bruchbude denn einem Theater gleichenden Haus.

ZVG / Stadttheater Olten

Eine hölzerne Spielfläche sowie rote Samtvorhänge für mannigfach variierte Auftritte und Abgänge: Das ist alles, was dem Ensemble zur Verfügung steht. Hier soll ein neues Stück entstehen; darin rechnet Molière mit Intendanten-Kollegen, König Ludwig XIV. und der damaligen Gesellschaft ab. Doch er kommt nicht vom Fleck; die Zeit drängt, weshalb er sich schliesslich auf einen «Hit» besinnt: «Die Streiche des Scapin» … und schon sind wir mittendrin.

Verlebendigte Figuren nach Art von Molière

Die Schauspieler kennen wir schon, aber jetzt verlebendigen sie in «Scapin» Figuren, wie sie in ihrem scharfzüngigen Witz nur Molière erschaffen konnte. Den geizigen Vätern Argante (Andreas Erfurth) und Géronte (Kai Frederic Schrickel) stehen die nach Unabhängigkeit vom väterlichen Diktat dürstenden Söhne Oktave (Lorenz Wiegand) und Léandre (Dierk Prawdzik) gegenüber.

ZVG / Stadttheater Olten

Natürlich lieben sie die falschen Frauen; natürlich ersuchen sie Léandres Diener Scapin (Kilian Löttker) um Hilfe; natürlich verdrehen Frauen wie Giacinta (Anja Lemmermann) und Zerbinetta (Petra Wolf), den Männern die Köpfe und natürlich gibt es mit Sylvestre (Alexander Jaschik) einen treuen Gefährten Scapins.

Man wird an eine Rossini-Oper erinnert

All dies führt zu Situationen, denen nicht die geringste Spur von Logik anhaftet. Wer will danach fragen? Hauptsache, das Spielgeschehen bleibt im Fluss oder wird derart gesteigert, dass einem kurz der Atem stockt. Etwa dann, wenn Scapin dem geizigen Géronte Geld abluchsen will. Das ist als virtuoses Ballett der Hände inszeniert.

Géronte lässt den Geldbeutel immer wieder über Scapins Händen kreisen, legt diesen schliesslich blitzschnell in die eine Hand – aber Scapin kann ihn nicht greifen. Irgendwann verschwindet der Beutel, doch wohin? Die Suche wird derart auf die Spitze getrieben, dass man lacht – aber gleichzeitig ist man vom unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht auch ein bisschen erschöpft.

ZVG / Stadttheater Olten

Nicht erstaunlich, wird man hier an Rossinis Oper «Der Barbier von Sevilla» und an die heiss laufende Motorik von Figaro erinnert, dessen erste Arie Scapin übrigens als Playback-Version imitiert. Ja, Rossini ist ein Stichwort, denn Kai Frederc Schrickels Inszenierung zeichnet lebensvolle Fröhlichkeit, überschäumender Geist und perfekt austarierte Sprachbehandlung aus.

Ein Ensemble in Höchstform

Kein Wunder, läuft das Ensemble zu Höchstform auf und lässt ein spritziges oder spitzzüngiges Wortgefecht auf das andere folgen. Kurz: Diese 70. Scapin-Vorstellung ist ein Fest – für das Ensemble auf der Bühne, wie für das Publikum im Parkett und auf dem Balkon.

