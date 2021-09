St. Leodegar Pünktlich zum Denkmaltag: In der Stiftskirche Schönenwerd entsteht ein neuer Innenhof In der Stiftskirche St. Leodegar in Schönenwerd wird noch bis Freitag renoviert. Ab Sonntag kann das Werk besichtigt werden. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Der Weg um die Lichtsäule wird verbreitert. So haben Besuchende mehr Platz. Bruno Kissling

Auf dem Bühl, im Licht der Morgensonne steht sie, die Stiftskirche St. Leodegar. Im Jahre 1040 erbaut, gilt sie heute als ältester bestehender Sakralbau des Kantons Solothurn. Der dazugehörige Kreuzgang wurde im Jahre 1610 errichtet. Er behielt seine Gestalt bis heute.

Seit Anfang August wird der Innenhof des Kreuzganges umgebaut. «An diversen Stellen wucherte Unkraut hervor, Farnbüsche bildeten sich in den Wandecken und den Seiten des Hofs», berichtet der Kirchgemeindepräsident der christkatholischen Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen, Hans Jörg Schilliger. Es sei immer schwierig gewesen, den Innenhof zu pflegen, da es keine klare Abgrenzung zu den Mauern gab.

Auch wurde es gemäss Schilliger aufgrund der schnell wachsenden Flora zu eng. Nun packen Bauarbeiter den Wildwuchs bei den Wurzeln und pflügen den Weg zur Lichtsäule um. Die Umbauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Ein Rollrasen wird verlegt und der Weg so verbreitert, dass man «um die Lichtsäule laufen kann», so Hans Jörg Schilliger am Telefon. Zwischen Rasen und Mauer besteht eine Rinne, welche die Gartenarbeiten vereinfachen soll. Nur die beiden für den Umbau zugeschnittenen Rosenbäume bleiben an Ort und Stelle stehen.



Vor der Renovation: Unkontrollierter Wildwuchs machte sich im Innenhof breit. Patrick Luethy

Es wird Schritt für Schritt renoviert

Die wichtigste Renovation geschah an den Aussenseiten der Arkadenbögen. «Die Aussenwände waren von Absplitterungen und Einrissen geziert», erzählt die Hauswartin der Stiftskirche und Frau von Hans Jörg Schilliger, Brigitte Schilliger, während sie über die Baustelle führt. «Die kamen in der ersten Augustwoche als erstes dran, dann gab es einen kleinen Unterbruch, bevor die Gartenarbeiten angegangen wurden», so Brigitte Schilliger. Insgesamt seien drei Teams, bestehend aus je zwei bis vier Leuten, am Umbau beteiligt. «Das letzte Team schüttet nun den verbreiterten Weg mit Kieselsteinen auf», erklärt Schilliger.

Für die Restaurierung des Innenhofes habe die Kirchgemeinde eng mit der Denkmalpflege zusammengearbeitet. «Jede Änderung mussten wir auf Denkmaltauglichkeit prüfen», erläutert Hans Jörg Schilliger und verweist auf die Wände. Vor dem Umbau wurden diese feucht, da das Regenwasser nicht richtig abfliessen konnte. Jetzt besteht ein Sickerbecken, welches ungewollte Nässe verhindern soll.

Der Umbau des Innenhofes kostet die Kirchgemeinde rund 40000 Franken, wie Hans Jörg Schilliger sagt. Die Wand- und Deckenmalereien im Kreuzgang bestehen seit 1628. Die rund 500 Jahre sieht man den Fresken an, denn die Farbe ist teilweise ausgebleicht, an manchen Stellen fällt sie ganz ab. Wie der Architekt Reto Esslinger auf Anfrage erklärt, werde an den Fresken selbst nichts mehr gemacht. «Die wurden in den 1960er Jahren restauriert.» Fresken am Leben zu erhalten sei keine leichte Aufgabe. Die Malereien können nicht einfach so nachgemalt werden, das widerspreche dem Prinzip der Restauration. «Das Credo ist, möglichst viel vom Originalwerk zu erhalten», so Esslinger.



Unkontrollierter Wildwuchs oder doch ein romantisches Ambiente? Der Innenhof vor der Renovation. Patrick Luethy Die Wandbögen wurden frisch restauriert. Bruno Kissling Licht auf der anderen Seite des Tunnels: Die Renovation wird diesen Freitag abgeschlossen. Bruno Kissling Nach der Renovation wächst hier neuer Rasen. Bruno Kissling Lauter Wand- und Deckenmalereien können in der Stiftskirche bewundert werden. Patrick Luethy Seit 1628 existieren die Bemalungen und sind noch immer gut erhalten. Patrick Luethy Maria und das Jesuskind: Nur noch schwach erkennbar. Patrick Luethy Vor allem die Deckenmalerei ist gut erhalten. Patrick Luethy NIcht nur Maler aus früheren Zeiten haben sich im Kreuzweg verewigt. Patrick Luethy Verewigungen von Besuchenden zieren diese Wand neben einem Grabmal. Patrick Luethy

Führungen anlässlich Denkmaltages

Im Zuge der europäischen Tage des Denkmals veranstaltet Esslinger zusammen mit dem Restaurator Jean-Claude Märki und der kantonalen Denkmalpflege zwei Führungen, die sich dem Thema «Rettung der Wandmalereien» widmet. Sie finden diesen Sonntag um 13.30 und 15 Uhr statt. Anmelden kann man sich bis heute unter denkmalpflege@bd.so.ch oder 032 627 25 77.

Kirchgemeindepräsident christkatholische Kirche Hans Jörg Schilliger. Zvg

Restaurieren in Lostorf Auch auf Schloss Wartenfels werden am Sonntag Führungen zum Thema angeboten. Die Restaurierung der Gartenanlage des Schlosses ist in gerade in Planung, während die Innenrestaurierung in Arbeit ist. Im Beisein des kantonalen Gartendenkmalpflegers werden Grundlagen, Planung und Arbeiten vorgestellt, die der Denkmalpflege zugrunde liegen: Wie werden Farben oder Materialien ausgewählt? Und welcher Massnahmen bedarf die Veränderung von einer privaten Nutzung, hin zu einer öffentlichen? Die Führungen dauern rund 90 Minuten, eine Anmeldung kann bis morgen Freitag unter 032 627 25 77 erfolgen. (nob)