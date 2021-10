Serie: «Einer für Alle» Traumberuf Pfarrer: «Etwas anderes kam für mich nie in Frage» Der Glaube – ein Anker im Leben vieler. In unserer Serie «Eine für alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. In dieser Ausgabe: der ehemalige christkatholische Pfarrer Roland Lauber. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

27 Jahre lang arbeitete Roland Lauber in Trimbach. Jetzt führt er vermehrt Einsätze in Olten durch. Patrick Luethy

Die Räumlichkeiten einer Kirche. Ein heiliger Ort – und sicherer Hafen. Auch für Roland Lauber. Der ehemalige Pfarrer verbindet viele Erinnerungen damit.

Der 85-Jährige sitzt im Café, ein Lächeln spielt auf seinen Lippen, während er aus seinem früheren Berufsalltag erzählt. 27 Jahre lang arbeitete er, unter anderem in der Gemeinde Trimbach, in der christkatholischen Kirche. Die letzten zehn Jahre seiner Berufslaufbahn verbrachte er in Rheinfelden. Seit 2001 ist Pfarrer Roland Lauber nun pensioniert – eigentlich.

Gottesdienste, Seelsorge und Religionsunterricht

Schon als Kind habe er unzählige Gottesdienste besucht. Aus Erzählungen weiss er: «Meinem Vater habe ich damals gesagt, dass ich so wie der Mann ‹dort vorne› werden möchte», sagt er. Pfarrer also. «Etwas anderes kam für mich nie in Frage», ergänzt Lauber. Der Traum wurde zur Realität. Er begann seine Arbeit in der Kreuzkirche in Trimbach im Jahr 1964.

Die Arbeit eines Pfarrers sei sehr vielseitig. «Zu unseren Hauptaufgaben gehören Gottesdienste, Seelsorge sowie der Religionsunterricht», sagt er. Die Arbeit mit den Jüngsten habe ihm gefallen – und sei auch bei den Schülerinnen und Schülern gut angekommen. «Im Unterricht hatte ich auch Kinder, die anderen Konfessionen angehörten und freiwillig mitmachten», sagt er.

Die Dankbarkeit und Wertschätzung ist gross

Im Gegensatz zum Unterrichten ist die Aufgabe der Seelsorge nicht planbar. Ob zu Hause, im Spital oder im Pflegeheim: «Bei einem Besuch weiss ich nie, was mich erwartet», sagt er. Wichtig sind aber vor allem ein offenes Ohr und etwas Feingefühl. Denn; viel fragen müsse man meistens nicht. Die Betroffenen seien wie ein offenes Buch. «Sie möchten erzählen und sind dankbar für meinen Besuch», sagt Lauber. Vor allem im Zusammenhang mit einem Todesfall würden sich die Betroffenen mehr öffnen.

Dass dem ehemaligen Pfarrer so viel Vertrauen geschenkt wird, hat einen guten Grund: «Was mir bei den Besuchen erzählt wird, bleibt auch bei mir», sagt Lauber. Nicht mal seiner Frau habe er Dinge weitererzählt. Das hat sich ausgezahlt. Die Dankbarkeit und Wertschätzung ihm gegenüber ist gross.

Auch «Familiengottesdienste» standen auf dem Programm

Ob er eine Lieblingsaufgabe hatte? «Die Gottesdienste», antwortet er, ohne zu zögern. Das liege vor allem an seiner persönlichen inhaltlichen und theologischen Überzeugung. «Lob und Dank gegenüber Gott gemeinsam mit den Leuten zu feiern ist schön», sagt Lauber. Mit seinen Liebsten stellte er manchmal auch «Familiengottesdienste» auf die Beine. Seine Frau sass an der Orgel, die beiden Söhne übernahmen als Ministranten Aufgaben beim Gottesdienst. Besondere Erinnerungen für den 85-Jährigen.

Er ist «theoretisch in Pension»: ehemaliger Pfarrer Roland Lauber. Patrick Luethy

Dass Roland Lauber, obschon pensioniert, nicht in der Vergangenheitsform spricht, hat einen triftigen Grund. Er lacht und zeigt auf seine farbige Krawatte. «Theoretisch in Pension» ist darauf zu lesen. Denn, obwohl er sein Amt bereits vor zwanzig Jahren aufgegeben hat, gehören Gottesdienste und Seelsorge noch immer zu seinem Alltag. Auch Besuche stehen noch auf dem Programm. Denn komplett aufhören kam nie in Frage. Für seine Frau ist das keine Überraschung: «Als es vor ein paar Jahren ums Umziehen ging, wollte sie einen zentralen Wohnort finden», sagt Lauber und ergänzt: «Ich würde sicherlich jeden Sonntag Gottesdienste durchführen», meinte sie. Damit hatte sie recht. Er lacht herzlich. An seinen Erzählungen merkt man, dass ihn der einstige Bubentraum noch immer mit Glück erfüllt.

Roland Lauber: «Viele Eltern haben ihre Kinder nicht an den Glauben geführt»

Der Glaube bietet auch anderen im Leben Stabilität und Zusammenhalt. Dennoch scheinen in den letzten Jahren vor allem junge Menschen der Kirche zum Teil den Rücken zugekehrt zu haben. Lauber erwidert: «Es liegt nicht nur an den Jungen. Viele Eltern haben ihre Kinder nicht an den Glauben geführt. Das ist das Verrückte.» Dennoch ist er überzeugt:

«Der Einfluss der Konfessionen ist punkto Gottesdienste nicht mehr so gross wie früher, aber ansonsten ist er grösser als wir annehmen.»

Wenn auch nicht viel, etwas Freizeit muss dennoch sein. Zu seinen Leidenschaften zählt Roland Lauber die Musik sowie das Suchen von Mineralien. Auch in der Natur ist er gerne. Noch jetzt führt er für seine Freunde aus der Studentenverbindung Zofingia Wanderungen in den Walliser Bergen durch. Aber auch mit der Familie verbringt er viel Zeit in der Natur. Er ergänzt: «Wir haben schon immer in den Bergen Ferien gemacht. Dort ist es uns am wohlsten.»