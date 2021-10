Serie: Einer für ALle Netzelektriker Marcel Willisegger möchte für kein Geld der Welt einen anderen Beruf Dass die Strassenleuchten in der Nacht stets brennen ist nicht selbstverständlich. In unserer Serie «Einer für Alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche im Porträt: Netzelektriker Marcel Willisegger. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Wenige Minuten zuvor schwebte Marcel Willisegger noch in der Luft. Patrick Lüthy

Der Verkehr schlängelt sich ruhig durch die Stadt. Die frühherbstliche Sonne strahlt. Es ist ein friedlicher Montagmorgen. Für Netzelektriker Marcel Willisegger geht es bereits hoch hinaus. Vorsichtig fahren Autos unter der Hebebühne durch. Eine Frau duckt sich – natürlich völlig grundlos. Denn im Gegensatz zu Willisegger wird ihr Kopf durch ein Dach geschützt. Doch mit seinem quietsch grünen Helm und etwas Mut ist auch Willisegger für den Höhenflug gewappnet. Grund für seinen Einsatz ist eine beschädigte Strassenleuchte. Diese ragt schräg in der Luft. Die Stelle, an der sie von einem Auto getroffen wurde, klar ersichtlich. Sie muss ausgetauscht werden.

Dann geht es schnell. Im einen Moment ist der Netzelektriker noch auf der Hebebühne, im nächsten steht er, samt der beschädigten Lampe, wieder auf festem Boden. Ein Kinderspiel für den 43-Jährigen aus Zofingen.

«Strom sieht man nicht, man spürt ihn»

Zurück im Büro der Aare Energie AG sitzt er gelassen in seinem Stuhl und erzählt von seinem Alltag. «Jeden Donnerstag prüfe ich, ob die Strassenleuchten in Olten noch funktionieren», sagt er. Kaputte Leuchten werden gleich geflickt, damit die Bevölkerung auch in der Nacht den Weg nach Hause findet. «Zudem kommt das neue Wochenprogramm immer am Donnerstag. Da gehören häufig auch Strassensanierungen mit entsprechenden Werkleitungsarbeiten für uns dazu», ergänzt Willisegger. Seine Arbeit sei sehr abwechslungsreich – und teils unvorhergesehen, wie etwa die beschädigte Strassenleuchte. «Eigentlich kann man sagen, ich bringe den Strom von den Trafostationen zu den Kunden», sagt er.

Die Arbeit mit Strom erfordert hohe Konzentration und Präzision. «Strom sieht man nicht, man spürt ihn», sagt Willisegger. Er spricht die Gefahr der Arbeit an. Ob er Angst hat? Er entgegnet:

«Nein, Angst dürfen wir in unserem Beruf keine haben. Respekt ist das richtige Wort.»

Zudem sei das Team gut ausgebildet und mit Schutzbekleidung ausgerüstet. Ein Helm mit Visier, um Kopf und Augen zu Schützen, sowie Handschuhe für die Hände. Der Mantel ist aus Baumwolle hergestellt, weil diese im Falle eines Kurzschlusses nicht brennen würde. Da ist die Vorfreude auf kühlere Jahreszeiten wohl gross. «Im Sommer wird es in Vollmontur sehr heiss, aber für unsere Sicherheit ist sie zwingend», sagt der Netzelektriker. Nach über zwanzig Jahren im Beruf habe er sich daran gewöhnt.

Zwischen Stolz, Spinnen und Bürojobs

Ein Highlight war für den Netzelektriker in den vergangenen Jahren stets die Oltner Chilbi. «Es war schön, die glücklichen Besucher zu sehen», erinnert er sich. In den Augen des 43-Jährigen spiegelt sich auch etwas Stolz. Es sei ein schönes Gefühl, wenn man die fertige – geglückte – Arbeit sieht. Stolz ist er auch, wenn er die grossen Industriefahrzeuge der Aare Energie AG lenkt.

Der Höhenflug braucht schon etwas Mut. Patrick Lüthy

Ob es auch Aspekte seiner Arbeit gibt, die er weniger mag? «Nein», entgegnet Willisegger klar. Dann fängt er an zu lachen. «Gut, wenn sich zu viele Spinnen an meinem Arbeitsplatz tummeln, bin ich schon nicht begeistert.» Die kleinen Viecher seien nicht unbedingt seine Kollegen. Sein Blick schweift aus dem Fenster. Er wird wieder etwas bestimmter. «Ich hatte kürzlich die Möglichkeit, in einen Bürojob zu wechseln», sagt Willisegger und ergänzt: «Sie könnten mir viel Geld anbieten, ich möchte nicht ins Büro.» Seine Welt ist draussen. Die körperliche Arbeit würde er zu stark vermissen. Willisegger ist kein Montagsmuffel. Ganz im Gegenteil:

«Manchmal finde ich es schade, wenn schon wieder Freitag ist.»

Seinen Effort schätzt nicht nur sein Team, sondern auch die Bevölkerung. Besonders freut es Willisegger, wenn Passanten mit «gwundrigen» Blicken bei den Arbeiten zuschauen und Fragen stellen. «Klar gibt es ab und zu auch kritische Stimmen, die sich zum Beispiel über die Helligkeit der Strassenbeleuchtung nerven», sagt er. Aber meistens ist die Bevölkerung dankbar, dass die Stadt in der Nacht beleuchtet und sicher ist. Auch an Weihnachten bringt Willisegger ein Leuchten in die Stadt, und den meisten ein Lächeln ins Gesicht. Zusammen mit fünf Kollegen ist er für die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung zuständig.

Mut steht auch in seiner Freizeit an der Tagesordnung. Denn am Wochenende geht er gerne campieren. Doch an freie Tage ist noch nicht zu denken. Der nächste Auftrag steht an. Noch immer ein breites Lächeln im Gesicht, springt Willisegger auf.