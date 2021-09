Serie «Eine für alle» Ob Probleme Zuhause, Schulstress oder Mobbing: Bei Schulsozialarbeiterin Sandra Keller steht die Tür immer offen Wer hilft in der Schule bei Problemen? In unserer Serie «Eine für alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. In dieser Ausgabe: die 52-jährige Schulsozialarbeiterin Sandra Keller. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schulsozialarbeiterin Sandra Keller öffnet Ihre Tür gerne für Anliegen der Schulangehörigen. Bruno Kissling

Es klingelt zum Schulschluss, die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Feld in Schönenwerd rennen in ihren wohlverdienten Feierabend. Die kleinen Knirpse flitzen trotz des langen Schultages unermüdlich um die Stützen des Säulengangs. Mitten im Getümmel steht sie wie ein Fels in der Brandung: Sandra Keller, die Schulsozialarbeiterin vom Schulhaus Feld und zwei anderen Schulhäusern in Schönenwerd und Däniken.

Den herumrennenden Kids ausweichend führt sie zu ihrem Schulzimmer, hie und da einen Scherz von sich gebend. Gute Laune schade in ihrem Beruf nie und gehöre an die Tagesordnung, wie sie erzählt. Mit Kindern kann sie es gut, Keller ist dreifache Mutter. Auch wenn ihre eigenen Kinder bereits das Jugend- und Erwachsenenalter erreicht haben, seien Erfahrungen in der Kindererziehung auch für ihr Berufsleben wichtig gewesen.

«Ich finde, an eigenen Erfahrungen lässt sich das Gegenüber besser verstehen, vor allem die Eltern»,

sagt Keller. Denn mit den Eltern der Kinder habe sie viel zu tun, sei es im direkten Kontakt oder durch die Anliegen der Schülerinnen und Schüler.

Mit Kreativität zur Lösung der Probleme

Ursprünglich absolvierte Keller die Schneiderinnenlehre und bildete sich anschliessend zur Sozialarbeiterin weiter. Die eigenen Kinder brachten sie dann dazu, sich in das Berufsfeld der Schulsozialarbeit zu begeben. Vor vier Jahren öffnete sie für die Schulangehörigen des Schulhauses Feld in Schönenwerd ihre Tür – und seither bleibt sie auch offen. Keller ist im Auftrag der Perspektive Region Solothurn-Grenchen an drei Schulen tätig.

Mit der Schneiderinnenarbeit habe sie nicht ganz abgeschlossen. «Ich verbinde beide Elemente gerne miteinander, so lassen sich Probleme einfacher lösen», erklärt Keller. Die aus ihrer Vergangenheit mitgebrachte Kreativität spiegelt sich im Zimmer der Schulsozialarbeiterin wider. Eine selbstgemachte Skala mit den Zahlen von eins bis zehn an der linken Wand beispielsweise zeigt die Stimmungslage der einzelnen Schülerinnen und Schüler, die sich bei Keller Rat einholen. Anhand dieser Skala können die Kinder darlegen, in welcher Gefühlslage sie sich gerade befinden.

Sandra Keller, Schulsozialarbeiterin in Schönenwerd - ein Angebot von Perspektive Region Solothurn-Grenchen. Fotografiert vor ihrem Büro im Schulhaus Feld in Schönenwerd. Bruno Kissling

Das hilft Keller, das Anliegen einzuordnen oder überhaupt erst ein Gespräch mit den Kindern zu beginnen, wenn diese mal nicht so gesprächig sind.

«Mit dieser Skala will ich zeigen, dass die Gefühlslagen der Kinder eine Momentaufnahme sind und es ein Prozess ist, bis man bei einer Acht oder einer Zehn ist»,

sagt Keller, während sie mit einem Magnet über die Skala fährt. Es ermutige die Kinder zu sehen, welche Fortschritte sie Sitzung für Sitzung machen.

Kreativität nimmt die Schulsozialarbeiterin aber vor allem seitens der Kinder wahr. Es fasziniert sie immer wieder, auf welche Ideen sie zur Lösung ihrer Probleme kommen. Die Probleme der Schülerinnen und Schüler, mit denen Keller tagtäglich konfrontiert ist, sind enorm breit. Das Leben sei schliesslich gerade im jungen Alter eine Achterbahn. Mal gibt es Zoff unter den Mitschülerinnen und Mitschülern, mal Meinungsverschiedenheiten mit Lehrpersonen.

Ein grosser Teil sucht Hilfe wegen Problemen in der Familie

Auch kämen die etwas älteren Primarschulkinder beim Einzug der Pubertät mit Fragen über sich selbst zu ihr. «Genüge ich den Anforderungen der Gesellschaft? Genüge ich mir selbst? Fühle ich mich wohl in meinem Körper?», sind nur einige der Gedanken, die Keller oft hört.

Doch am meisten sieht Keller die Kinder mit Problemen im Elternhaus konfrontiert. Die Kinder fühlen sich oft schuldig oder sind beschämt, zum Beispiel über strittige Scheidungssituationen oder bei psychischen Problemen eines Elternteils. Da geht es unteranderem darum, diesen Kindern zu erklären, dass das nicht ihre Schuld ist. Zudem gilt es, sie und ihre Familien zu unterstützen.

Es sind aber nicht nur Kinder, die bei Keller Rat suchen. Auch die Lehrerschaft nutzt das Angebot bei Bedarf, wenn es zu grösseren Auseinandersetzungen in der Klasse oder Mobbingfällen kommt. Als erste Schulsozialarbeiterin im Niederamt musste sie sich ihren Ruf erarbeiten und sich für das Verständnis ihres Berufs einsetzen. Anfangs waren die Leute etwas skeptisch. Wie das eben so sei, bei neuen Dingen. Das brachte sie aber keineswegs aus der Ruhe, so Keller.

«Erklärt man den Leuten, worum es genau geht und wenn sie sehen, dass es dem Schulklima auch etwas bringt, sind sie offen.»