Trimbacher Gemeindeschreiber hilft bei Schwingfest mit

Schwing- und Älplerfest 2022 Zwischen Amtsstube und Sägemehl: Philipp Felber ist mit Schwung in eine neue Mission gestartet Der Gemeindeschreiber von Trimbach, Philipp Felber, ist hautnah bei den Vorbereitungen für das eidgenössische Schwingfest 2022 dabei. Cyrill Pürro 28.10.2021, 05.00 Uhr

Auf der Gemeindeverwaltung Trimbach geht der Baslebieter seiner Arbeit nach.





Schwingen auf dem Sägemehl, sein Gegenüber mit dem sogenannten «Kurzzug», dem «Übersprung» oder einer anderen Schwungtechnik zu Fall bringen. Ringsum stehen und sitzen jubelnde Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Schweizer Nationalsport lockt jeweils Tausende Schwingfans an die eidgenössischen Schwing- und Älplerfeste (kurz ESAF). Das letzte ESAF fand 2019 in Zug statt. Ganze zwei Jahre herrschte Coronabedingt die Unsicherheit, ob 2022 einer der grössten Wettkämpfe der Schweiz überhaupt stattfinden könne.

Die Vorbereitungen laufen an

Nun wollen die Veranstaltenden und Organisierenden den Event für den 26. bis zum 28. August 2022 wieder aus dem Winterschlaf holen, damit er planungsgemäss alle drei Jahre stattfinden kann. Und das mit viel «Schwung und Herz», wie auf der offiziellen Website des ESAF steht.

Der Veranstaltungsort ist dieses Mal kein anderer als Pratteln in Baselland. Damit ist das Baselbiet zum ersten Mal die Austragungsstätte. Das Organisationskomitee um den Leiter der Stabstelle des Personals am Schwingfest, Philipp Felber, hat grosses vor. Denn schon bis Ende Jahr will er bis zu 90 Prozent der Helferinnen und Helfer zusammentrommeln – oder wie sie beim ESAF genannt werden: «Hälferinne und Hälfer».

Diese «Hälferinne und Hälfer» sind also so gesucht, wie noch nie zuvor. Gerade im Auto unterwegs erklärt Felber am Telefon, ihm liege viel am Schwingfest. Noch vor wenigen Minuten war er an einer Sitzung und besprach mit seinen Kolleginnen und Kollegen das weitere Planungsvorgehen für das kommende ESAF.

Schon seit Jahren besucht Felber das Schwingfest selbst und beobachtet von den Zuschauerrängen aus genaustens, wie sich die grossen, kraftstrotzenden Männer zu Boden ringen und sich im Sägemehl wälzen. Auf die Frage hin, ob er denn auch als Aktiver in einem Club mitschwingen würde, lacht Felber und antwortet: «Ich geniesse lieber die Atmosphäre.» Und er organisiere gerne mit, wie Felber anfügt.

Seit 2018 ist er im Organisationskomitee des «Eidgenössischen» tätig und konnte dem Personalverantwortlichen von Zug über die Schultern schauen. Das habe ihn sehr bewegt, wie er sagt. «Es passiert so viel im Hintergrund, die Eindrücke sind immens», beschreibt Felber die Gefühle, die ihm während seines Hilfseinsatzes überkamen. Nun übernimmt er zum ersten Mal die Rolle als Leiter für die Stabstelle Personal.



Es ist kein Zufall, dass gerade Philipp Felber, ein Baselbieter und ursprünglich aus Bubendorf stammend, das Zepter der Stabstelle übernimmt. Als «Einheimischer», kenne er sich in der Gegend aus, wisse, an welche Vereine sich das ESAF wenden könne.

Pensum reduziert

Es sei ein sehr spezielles Gefühl, einen solchen «Mega-Anlass» in der eigenen Heimat mit zu organisieren. Der Gemeindeschreiber aus Trimbach, der das eidgenössische Schwingfest mitorganisiert. Wie das zusammenpasst, wollen wir wissen. «Ich trenne meine Arbeit bei der Gemeinde Trimbach ganz klar und deutlich vom ESAF», erklärt Felber. Damit er genau diese Trennung, wie er sagt «sauber» vollziehen kann, reduzierte er sein Pensum auf der Gemeinde Trimbach auf 90 Prozent. So habe er jede Woche einen Nachmittag frei, den er für das ESAF verwenden könne.

Beides voneinander zu trennen sei Felber enorm wichtig, denn die Arbeit, die er für das ESAF leistet, vollzieht er als Ehrenamtlicher und hat nur sehr wenig mit den Tätigkeiten zu tun, die er täglich auf der Gemeinde vollzieht. Diese freien zehn Prozent in der Woche benötigt Felber. Denn als Leiter der Stabstelle für das Personal ist er für die gesamte Koordination der einzelnen Hilfsbereiche verantwortlich. «Ich mache die Dienstpläne, teile die Leute in ihre Aufgabenbereiche ein und schaue, dass die Verteilung aufgeht», erklärt Felber.

Die Helfenden werden von Felber beispielsweise auf den Service, die Bar, diverse Verkaufsstände, dem Grill, der Kasse oder dem Check-in beim Campingplatz aufgeteilt. Auch ein Team für die Sicherheit muss bereitgestellt werden, sowie für die Entsorgung. Felber sagt dazu:

«Im Prinzip entsteht eine kleine Schwinger-Stadt.»

Eine Schwinger-Stadt der Superlative, wie sich schon 2019 in Zug zeigte. Im Blick auf die Corona-Pandemie zeigen sich die Organisierenden optimistisch. Es sei bereits klar, dass der traditionsträchtige Anlass stattfinden werde. Mit welchen Corona-Schutzvorkehrungen bis dahin gerechnet werden müsse, könne aber noch niemand sagen.



Kann Pratteln den Zuger Rekord knacken?

Eine Pendlerzeitung betitelte das Schwingfest von 2022 bereits vor drei Jahren als «Mega-Event». Die Organisatorinnen und Organisatoren des ESAF erwarten rund 300000 Besuchende sowie 4000 Helferinnen und Helfer. Der ganze Event soll rund 30 Millionen Franken kosten.

Auch das Schwingfest in Zug von 2019 kostete rund 35 Millionen Franken. Zudem begannen da die Vorbereitungen bereits im Jahre 2015, ganze vier Jahre vor dem eigentlichen Event. Das Gelände, das für alle Bauten und Zelte beansprucht wird, ist in etwa so gross wie 84 Fussballfelder, inklusive Campingplatz.