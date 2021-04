Schönenwerd Wie ein Berufsschullehrer mit Malerei sogar den Basler Zolli-Direktor in Staunen versetzte Jeder kennt den gemalten Zoo am Stauwehr Schönenwerd. Seit 23 Jahren ist er nun unberührt. Ein Besuch vor Ort mit dem mittlerweile 82-jährigen Schöpfer Theo Büchli. Katja Schlegel 10.04.2021, 05.00 Uhr

Theo Büchli hat als Berufsschullehrer für Maler und Malerinnen 1998 gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schüler 40 Tiere auf das Gebäude beim Stauwehr Schönenwerd gemalt . Britta Gut

Die vier Giraffen, die in die Weite galoppieren. Der Elefant hinter Gittern, die beiden Dromedare, die den glaceschleckenden Spaziergängern keck entgegenschauen. Oder der Gibbon auf der Säule, so detailgetreu, dass man ihm gern übers seidige Fell streicheln würde – wer jemals zum Stauwehr Schönenwerd spaziert ist, kennt diesen Zoo. Seit 23 Jahren ist diese exotische Tierschar hier daheim, an den Wänden des Betriebsgebäudes der Eniwa.

Ihr Schöpfer, der «Zoo-Direktor» quasi, ist Theo Büchli (82) aus Seengen. Monatelang hat der ehemalige Berufsschullehrer für angehende Malerinnen und Maler an der Berufsschule Aarau gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern am virtuellen Zoo gearbeitet. Eingeweiht wurde das Werk im April 1998.

Den Sprayern wurde extra eine Wand überlassen

Theo Büchli. Britta Gut

Wenn Theo Büchli heute seinen Zoo besucht, überkommt ihn noch immer eine grosse Freude. Langsam wandert er die Fassade ab, ein Lächeln im Gesicht. «Das Schönste für mich ist, dass die Tiere nicht versprayt wurden», sagt er. Dem ist tatsächlich so: Kein einziges Tier wurde verunstaltet, keine Wand vermalt. In all den Jahren nicht. «Der Respekt scheint gross», freut er sich. Sprayereien finden sich wohl am Gebäude, aber Wehr-seitig, beim Kiosk. «Diese Wand haben wir damals extra fürs Sprayen leergelassen», sagt Büchli. Der Plan ging auf.

Büchli erinnert sich noch gut an die Arbeit am Stauwehr, die Vorbereitungsarbeiten. Die Auswahl und das Studieren der Tiere, ihrer Proportionen, ihrer Fellstrukturen. Das Malen der Entwürfe, das Suchen tauglicher Farben, das Mischen der Farbtöne.

Als der Zolli-Direktor vorbei kam

Das alles dauerte Wochen, ganz zu schweigen von der eigentlichen Ausführung, immer beobachtet von interessierten Passanten. Und nach Schulschluss investierte Büchli Stunden in die Feinarbeit und verfeinerte die Fellstrukturen; keine einfache Sache auf so grobem Verputz.

Ein Projekt mit grossem Aufwand. Britta Gut

«Einmal kam ein Mann daherspaziert, der die Tiere besonders genau begutachtete», erinnert sich Büchli. Schliesslich sei er auf ihn zugekommen und habe gesagt, er staune, wie gut die Tiere gemalt seien. Der Spaziergänger wusste, wovon er sprach: «Der Mann stellte sich als ehemaliger Basler Zolli-Direktor vor.» Büchli lacht. «Dieses Kompliment war mir natürlich eine ganz besondere Freude.»

Der erste war der «Früchtekorb»

Der Zoo am Stauwehr war nicht die einzige Projektarbeit, die Büchli in seinen 23 Jahren als Lehrer mit seinen Malerklassen ausführte: Den Anfang hatte 1988 der «Früchtekorb» gemacht, der grösste Früchtekorb Europas, gemalt auf den über 14 Meter hohen IBA-Gaskessel in der Aarauer Telli. Eine Riesenarbeit. Aber eine, die begeisterte.

Der Früchtekorb. zvg

Nach dem «Früchtekorb» seien die Anfragen ganz von alleine gekommen, sagt Büchli. In Baden bemalte er mit seinen Malerlehrlingen 1991 eine 52 Meter lange Wand beim Schulhausplatz, es folgten eine Wand und zwei Tanks bei der Firma Lonstroff in Buchs.

Nach dem Zoo am Stauwehr 1998 kam 2000 die 30 Meter lange Fassade des Werkhofs der Firmen Casimir Hunziker AG und Lehnert Hauenstein Gartenbau in der Wöschnau dazu. All diese Projekte hat Büchli in einer kleinen Broschüre dokumentiert. Viele dieser Arbeiten sind inzwischen wieder verschwunden, etwa der «Früchtekorb» (2009) oder die Lonstroff-Gemälde.

Büchlis grosse Freude ist der bestehende Kontakt zu ehemaligen Schülern

Wenn auch die Projektarbeiten für Theo Büchli einen beträchtlichen Aufwand bedeuteten; so haben sie ihn in ihrer Wirkung doch nachhaltig überzeugt: «Diese Projekte haben mit den Schülerinnen und Schülern etwas gemacht, es hat sie verändert», sagt er. Plötzlich hätten die Lehrlinge völlig anders gearbeitet als in der Schulstube. Jede Klasse sei nach einem solchen Projekt wie ausgewechselt gewesen, wie ein «gekehrter Handschuh». «Diese Freude, dieser Stolz; auf sich und auf ihren Beruf, das war sehr eindrücklich und hat viel verändert.»

Noch heute stehe er in Kontakt mit einigen ehemaligen Schülerinnen und Schülern, sagt Theo Büchli. Und das sei ihm eine riesengrosse Freude.