Schönenwerd So bunt wie seine Besitzerin: Diese Künstlerin arbeitet seit über 25 Jahren an ihrem Haus Die hauptberufliche Lehrerin Silja Coutsicos verleiht ihrem Haus in Schönenwerd in aufwendiger Handarbeit und seit 25 Jahren ein neues Gesicht. Das bunteste Haus der Schweiz trägt den Namen «BuntesHaus». Lorenz Degen 24.07.2021, 05.00 Uhr

Sommerfassade: Rot steht für Hitze, während eine Flammensäule zum Dach hochschlägt. Bruno Kissling

Eine Katze blickt schüchtern durch den Gartenzaun aus geschwungenen Figuren. Alles an und in diesem Haus an der Aarauerstrasse 45 scheint ein Kunstwerk geworden zu sein. Der Blick fällt auf den Sockel des Gebäudes, der mit mystischen Symbolen und farbigen Formen geschmückt ist.

Links zeigt sich ein doppelköpfiger Drache, eine Maus hütet in der Mitte ein goldenes Ei, dazwischen lodert eine Art silberne Flamme über die rote Fassade hoch bis zum Dachgiebel.

Innert eines Vierteljahrhunderts das Gesicht verändert

Silja Coutsicos (61) kommt um die Ecke. In über 25-jähriger Arbeit hat die hauptberufliche Lehrerin dem Haus ein neues Gesicht gegeben; oder eigentlich deren vier: «Jede Fassade ist einer Jahreszeit zugeordnet.»

«Hier gegen die Strasse hin sehen wir den Sommer. Das Rot verweist auf die Hitze, die Sonne, aber auch auf den Kampf im Leben und die Sinnlichkeit.»

Der Winter auf der gegenüberliegenden Seite präsentiert sich im dunklen Violett. Im Sockel sind kleine Nischen eingelassen, in denen Steine liegen. Figuren blicken abwärts in die Tiefe. «Alles wird letztlich zu Erde; auch wir, wenn wir nicht mehr da sind. Das soll diese Wand zeigen.»

Der Sommer beim Eingang wird repräsentiert durch einen «Lebensbaum», dessen Äste und Früchte sich bis zum ersten Stock erstrecken. «Bäume sind für mich sehr wichtig. Eigentlich könnte ich nichts anderes tun als nur Bäume zeichnen», meint Coutsicos und lacht.

Aus Abbruchliegenschaft wurde ein Bijou

Dass sich die ursprüngliche Ostschweizerin in Schönenwerd niederliess, hing mit der Arbeit zusammen: «Mein Exmann war in der Textilindustrie tätig. Eine um die andere Firma verschwand, so zogen wir immer wieder um. Mit vier Kindern ging das aber nicht mehr und wir suchten einen Ort, der zentral gelegen ist.»

Eine Abbruchliegenschaft wurde ihr Zuhause, die junge Familie steckte jeden freien Franken in das Haus:

«Wir mussten mit dem Allernötigsten anfangen, der Heizung, dem Badezimmer, der Küche. Die Kunst kam erst später.»

Für die Nachbarn sah es lange aus, als würde das Haus immer mehr verwahrlosen. Dabei tat sich im Innern einiges.

Coutsicos renovierte alle Räume und begann, ihren eigenen Stil zu entwickeln.

Silja Coutsicos im Wohnzimmer: Nicht nur hier ist alles stimmig, farbenfroh und individuell; alle Räume des Hauses weisen ihre besondere Ausstrahlung auf. Bruno Kissling

Danach machte sie sich an die Fassade, von denen nur noch die Frühlingswand unvollendet ist. Das Material dazu liegt aber schon bereit. Coutsicos sammelt Steine in der Kiesgrube oder zerschneidet Autoscheiben.

Einiges, vor allem farbige Plättli, kauft sie auch zu. «Langsam wird die Schweiz endlich bunter!» Denn früher habe man im Aussenbereich kaum mit Farbe gearbeitet. «Jetzt ist die eine oder andere Fassade nicht nur Weiss oder Beige», freut sich die Künstlerin, die auch öffentliche und private Aufträge ausführt. So hat sie unter anderem Brunnen und Pausenplätze gestaltet.

Silja Coutsicos führt ums Haus und erklärt, was hinter den Farben und Verzierungen steckt:

Bruno Kissling

Ein Skulpturengarten steht auch noch auf dem Programm

Ebenfalls wartet der Garten noch auf seine Umgestaltung. «Ich möchte einen Skulpturengarten anlegen.» Wann es so weit ist, weiss Coutsicos noch nicht. Ungezählte Stunden hat sie bereits für ihr Haus aufgewendet. «Aber immer nur Schaffen will man ja auch nicht.»

Bruno Kissling

Dass sie immer wieder mit den Künstlern Friedensreich Hundertwasser und Niki de Saint Phalle verglichen wird, stört sie mittlerweile nicht mehr: «Ich habe gelernt, dass die Menschen gerne einordnen, und da bieten sich diese Vergleiche an.»

Sie entwickle sich aber selbstständig. «Ich wusste nicht einmal von Hundertwasser, als ich mit meiner Gestaltung angefangen habe.» Immerhin gibt es ein paar Plättli des berühmten Österreichers, die über Umwege zu ihr gelangten. «Ich habe sie für eine Tischplatte verwendet», so die kreative Handwerkerin.

Den Tod als eigentlichen Motor erkennen

Ob ihr einmalig gestaltetes Haus einmal unter Denkmalschutz gestellt wird, ist ihr nicht wichtig. «Ich konnte meine Ideen umsetzen. Diese müssen nicht unbedingt in 500 Jahren noch so dastehen.» Loslassen bereitet ihr keine grosse Mühe. «Vielleicht finden sich Menschen, die diese Impulse weitertragen.»

Ein Mosaik neben der Kellertreppe stellt ein Knochengerippe dar: «Der Tod ist für mich wie ein Motor. Er mahnt, uns auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.»