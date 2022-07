Leichenfund Schönenwerd: Todesursache kann nicht geklärt werden

Mumifizierte Person am Aareufer: Todesursache kann nicht geklärt werden – keine Hinweise auf Dritteinwirkung

Am 9. Oktober 2021 wurde am Aareufer in Schönenwerd eine mumifizierte Person aufgefunden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten die Todesursache und die Todesart nicht mehr geklärt werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung.