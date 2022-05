Schönenwerd Der Gewinn der Aare Versorgungs AG ist im letzten Jahr um 0,9 auf 9,6 Millionen Franken gesteigert Die Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut. Die Aare Versorgungs AG steht auf solider Basis. Hans Peter Schläfli 04.05.2022, 18.00 Uhr

Herbert Niklaus, Verwaltungsratspräsident der Avag. HP Schlaefli

Die Generalversammlung der Aare Versorgungs AG (Avag) am Dienstagabend im Schönenwerder Hotel Storchen verlief harmonisch. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden einstimmig genehmigt. Der Netzbetreiber, an dem 14 Gemeinden der Region beteiligt sind, weist für das Geschäftsjahr 2021 einen deutlich wachsenden Gewinn aus. Die in den vergangenen Jahren mehrfach deutlich erhöhte Dividende bleibt bei 160 Franken.