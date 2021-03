Schönenwerd BMW-Lenker nach Unfall festgenommen – der Verdacht der Polizei: der 20-Jährige raste In der Nacht auf Sonntag verlor in Schönenwerd ein Autolenker die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit mehreren Strasseneinrichtungen. Vier Fahrzeuginsassen wurden ins Spital gebracht, die Strasse blieb mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen. 28.03.2021, 11.44 Uhr

Der verunfallte BMW. Kapo SO

Am Sonntag, gegen 3.15 Uhr, fuhr der Lenker eines weissen BMW auf der Aarauerstrasse in Schönenwerd in Richtung Aarau. Auf Höhe der Einmündung Weihermattstrasse verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit mehreren Strasseneinrichtungen und schliesslich frontal mit einem Kandelaber. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Strasse zurückgeschleudert.

Die vier Fahrzeuginsassen konnten das Auto selbstständig verlassen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Alle seien von Ambulanzen in Spitäler gebracht worden.

Der Autolenker, ein 20-jähriger Schweizer, wurde wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen die Raserstrafnorm vorläufig festgenommen.

Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug und die Strasseneinrichtung stark beschädigt. Die Aarauerstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt; die Feuerwehr Schönenwerd leitete den Verkehr örtlich um. Neben mehreren Diensten der Kantonspolizei Solothurn und der Feuerwehr standen der Rettungsdienst, die Staatsanwaltschaft, das Kreisbauamt und der örtliche Stromversorger im Einsatz.

Wer kann Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des BMW machen?

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Personen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des weissen BMW machen können. Das Auto war in der Nacht von Olten in Richtung Aarau unterwegs.

Insbesondere bittet die Polizei einen Taxifahrer sowie dessen Fahrgast, die sich kurz an der Unfallstelle aufhielten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Olten entgegen (Telefon 062 311 80 80). (kps)