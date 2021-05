Schönenwerd Abholzung für die Fischvielfalt: Projekt im Schachenwald stiess auf Reklamationen Der Neubau einer Umgehungsrinne im Schönenwerder Schachenwald bietet den Fischen eine Alternative – dafür wurden Bäume gerodet. Cyrill Pürro 15.05.2021, 05.00 Uhr

Edgar Meier, Präsident der Bürgergemeinde, vor dem geschlagenen Holz. Bruno Kissling

Um Neuem Platz zu bieten, muss Altes weichen. So im Falle der Rodung im Schönenwerder Schachenwald. Das Aargauer Energie-Dienstleistungsunternehmen Eniwa plant eine Kompletterneuerung des Wasserkraftwerks an der Aare. Im Zuge dessen wurde eine Umgehungsrinne für Fische und Amphibien durch den Schachenwald gebaut. Damit die über einen Kilometer lange Umgehungsgerinne für den Neubau des Dotierkraftwerks entstehen konnte, wurden entlang der über einem Kilometer langen Bachstrecke Bäume gefällt. Das wenige Wertholz wird an die Möbelproduktion weitergegeben und das Abfallholz zu Holzschnipseln zum Verfeuern verarbeitet, wie Edgar Meier, Präsident der Bürgergemeinde, erklärt.