Stüsslingen nach Sintflut: Eine Gemeinde zieht Bilanz

Schäden Stüsslingen nach der Sintflut von Ende Juli: Eine Gemeinde zieht Schadens-Bilanz Ende Juli fluteten Wassermassen in Stüsslingen etliche Wohnhäuser, zwei Wohnblöcke und den sich darin befindenden Dorfladen. Cyrill Pürro 12.08.2021, 05.00 Uhr

Eine Hauptstrasse wird zum reissenden Fluss: Das Wasser sammelte sich im Kern von Stüsslingen. Andreas Marti

Dauerhaftes Regenwetter sorgte in den letzten Wochen schweizweit für Überschwemmungen. Auch im Niederamt trat unter anderem die Aare über die Ufer. Mitte Juli kam es beispielsweise in Schönenwerd zu Schäden an den Pfahlbauten im Ballypark (wir berichteten). Doch auch für die nicht an der Aare liegende Gemeinde Stüsslingen brachte der Regen Folgen mit sich. Wasser und Schlamm liessen entweder den Stüsslingerbach übertreten oder liefen über die Felder ins Dorf hinab.

Einige Liegenschaften wurden besonders getroffen. Eine davon ist das Gebäude an der Hauptstrasse 19A, welches durch das Architekturbüro Martin von Arx, vertreten durch Roman von Arx, vermietet wird. Auch in diesem Gebäude enthalten: Der Dorfladen «Chäsegge», betrieben durch Matthias Amsler.

Stüsslingen mit viel Pech konfrontiert

Vor dem Dorfladen scheint die Welt jetzt wieder in Ordnung zu sein. Nur beim Brunnen aufgestellte Kisten gefüllt mit Sandsäcken deuten darauf, dass an diesem Ort vor wenigen Tagen ein Ausnahmezustand herrschte. Kaum vorzustellen, dass am Dorfladen Wassermengen in einer Höhe von eineinhalb Metern vorbeirauschten.

Das Regenwasser sammelte sich auf den Feldern und floss ins Dorf ab. Andreas Marti

Am 26. Juli prägten enorme Wasser- und Schlammmassen den Stüsslingerbach. Er trat über die Ufer. Und von den einzelnen Feldern ergossen sich Wasserströme, die ihren Weg in die Hauptstrasse fanden und Autos und einzelne Liegenschaften fluteten. «Dem angekündigten Schlechtwetter Mitte Juli haben wir mit Sandsäcken und anderen Schutzmassnahmen entgegengewirkt», so Gemeindepräsident Georges Gehriger und zeigt währenddessen Luftaufnahmen der Katastrophe auf seinem Laptop.

Für einen kurzen Moment war Stüsslingen aus der Luft kaum wieder zu erkennen. Anzunehmen, das Unwetter sei vorüber, war ein Trugschluss. «Die Schutzmassnahmen wurden zu früh aufgehoben», gesteht Gehriger.

Gemeindepräsident Georges Gehriger vor dem betroffenen Dorfladen. Cyrill Pürro

Zwar wurde nur das Gröbste an Schutzgegenständen wieder verstaut, doch reichte dieser Abbau aus, dass Hauptstrasse sowie unmittelbar danebenstehende Wohnblöcke und der Dorfladen geflutet wurden. «Das Hauptproblem war, dass die Regenwolken über dem Niederamt verharrten und nicht weiterzogen», berichtet Gehriger. Der Starkregen brachte Geröll und Grünfläche in Bewegung. Im Lauf des Abends erreichte Georges Gehriger die Information, dass Schlammmassen auf die Hauptstrasse und mitten in einzelne Quartiere geraten waren. «Von da an war es schon zu spät», sagt er. Auf dem Weg ins Dorf sah er, wie der Dorfbach überquoll. Gehriger erklärt weiter: «Ich habe sofort die Feuerwehr aufgeboten.» Doch die Wassermassen hatten auch bereits die Feuerwehr getroffen und deren Magazin gefüllt. Deshalb und aufgrund der Ferienzeit konnte nur ein Teil der Einsatzkräfte einrücken.

So kontaktierte Gehriger den Zivilschutz, der dann ebenfalls eingriff. Nach und nach fand das Wasser seinen Weg in einzelne Keller, der Schlamm verwüstete die Gehwege, viel privates Hab und Gut wurde zerstört, wie Gehriger sagt. Im Speziellen wurde das Gebiet um den Dorfladen getroffen. Da gab es den höchsten Sachschaden. «Da das Wasser aus dem Dorfbach und den Feldern hier zusammenfloss», führt Gehriger aus.



Das Wasser lief in die Tiefgarage der Wohnblöcke an der Hauptstrasse 19A und 19B sowie in das Warenlager des Dorfladens von Inhaber Matthias Amsler. Roman von Arx, der Miteigentümer des Wohnblocks, erzählt dabei von «noch nie dagewesenen Wasserschäden». Zwölf Autos, die sich noch in der Tiefgarage befanden, erlitten Totalschaden und die Kellerabteile der Bewohnenden standen knietief unter Wasser.

Im Warenlager des Dorfladens kam es zum Totalschaden. Zvg

Die Flut machte auch vor dem Warenlager des Dorfladens nicht halt. Drei Mulden mussten die Helfenden mit unbrauchbar gewordenen Hausrat und Lebensmitteln füllen. Auch der Warenlift sowie der Personenlift des Dorfladens funktionieren seither nicht mehr. Matthias Amsler schätzt den Schadensbetrag auf eine fünfstellige Summe. «Zusammengezählt habe ich aber noch nichts», wie er auf Anfrage bekannt gibt.

Nun muss das Warenlager noch aufgeräumt, geputzt und neu gestrichen werden. Laut Gehriger und von Arx halfen die Einwohnenden mit, Keller und Garage zu räumen. «Landwirte, die nicht einmal in Stüsslingen wohnen, eilten herbei und halfen den betroffenen Personen, die Wasser- und Schlammmassen zu beseitigen», so Gehriger. Er sei positiv überrascht, wie die Leute anpackten und einander unterstützten. «Das sagt viel über den Zusammenhalt unseres Dorfes aus», kommentiert von Arx



Die Aufräumarbeiten in Stüsslingen dauern noch an. Auf wie viele Franken sich der gesamte Schaden beläuft, kann Gehriger noch nicht sagen. «Es sind mehrere 100 000 Franken, zusammen mit den Neumassnahmen für künftige Unwetter kommen wir bestimmt auf ein bis zwei Millionen», so Gehriger. Stüsslingen wolle in Zukunft auf wasserfeste Garagentore setzen. Was die Gemeinde aber präventiv gegen Unwetterkatastrophen genau unternimmt, müsse laut Gehriger in Zusammenarbeit mit dem Kanton noch evaluiert werden.