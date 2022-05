Saisoneröffnung Schloss Wartenfels in Lostorf: Das finale Kulturprogramm für Schlossherr Peter André Bloch steht an Am 8. Mai startet das Kulturprogramm 2022 auf Schloss Wartenfels hoch über Lostorf. Es ist das letzte für den Stiftungsratspräsidenten, Schlossherr Peter André Bloch. Urs Huber Jetzt kommentieren 04.05.2022, 17.00 Uhr

Saisoneröffnung mit Kunstausstellung Schloss Wartenfels - mit Peter A. Bloch Bruno Kissling

«Ich glaube, in meinem Alter kann man sich einen Rücktritt erlauben.»

85-jährig ist er, der Peter André Bloch, Ratspräsident der Stiftung Schloss Wartenfels, als solcher Vertreter des Kantons Solothurn und seit mehr als einem Vierteljahrhundert dabei. Nun tritt er, wie er sagt, auf Ende Saison, im Oktober 2022, von seinem Amt zurück. Obwohl: Freude habe ihm die Arbeit immer gemacht. Ehrenamtlich, versteht sich.

Ein weiteres Jahr, so lässt er durchblicken, hätte er allenfalls noch angehängt. Aber jetzt stehe ein Nachfolger zur Wahl bereit. «Seinen Namen kann ich allerdings noch nicht verraten», gibt Bloch zu bedenken. Die Person müsse erst noch vom Regierungsrat gewählt werden.

Ein Auftakt nach Mass zum Muttertag

Item: Am 8. Mai, exakt zum Muttertag, startet um 10 Uhr die Saison 2022 auf Wartenfels; wie immer gestaltet vom Triumvirat mit der Stiftung Wartenfels, der Akademia Olten und den Freunden von Schloss Wartenfels. Jenem Schloss, welches Kanton, Stadt Olten und der Einwohnergemeinde Lostorf gehört.

Bunt wie immer das Programm bis zum Saisonschluss am 23. Oktober, welches traditionellerweise mit einer Kunstausstellung lanciert wird. Sie steht heuer unter der Prämisse «Kontraste» und vereinigt Werke von rund einem Dutzend Kunstschaffender aus der Region.

Kontraste: So heisst die Eröffnungsausstellung auf Schloss Wartenfels. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Gelegentlich ist eine oder einer unter ihnen auch etwas ausserhalb daheim. Was nicht wirklich einen Unterschied macht. Denn: Peter André Bloch kennt sie alle, teils schon seit Jahrzehnten, einige seit Jahren. Der Doyen der etablierten Kunstszene hat diesbezüglich keine Berührungsängste, ist stets an Neuem interessiert.

«Die letzten beiden Jahre waren eher etwas schwierig, um neue Gesichter kennen zu lernen»,

sagt er noch. Aber es ist geschafft: Im einstigen Weinkeller des Schlosses und im angrenzenden Abstellraum, Letzteres tönt zwar etwas weniger verheissungsvoll, doch sind beide Räume in ähnlicher Atmosphäre gehalten, reihen sich jetzt farbenfrohe Werke in bunter Mischung.

Buntes an historischem Gemäuer: Dies ermöglicht die Ausstellung Kontraste. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Vom 22-jährigen Künstler bis zur 98-jährigen Künstlerin sind alle Altersgruppen vertreten.

«Man darf hier keine Nägel in die Wand schlagen»,

wirft Bloch flüsternd ein und raunt dann noch: «Ein paar mussten es eben trotzdem sein.»

Herausgepickt: Rosinen aus dem Programm

Über die Kunstausstellung hinaus warten noch andere Ausstellungen: Jene im Dachstock von Peter Peier aus Olten, der sämtliche Viertausender der Schweiz bildlich darstellt (29. Mai) und eine Gedenkausstellung zu Ehren von Johannes Georg Fuchs (ab 8. Mai), dem letzten «Schlossherr» zu Wartenfels. «Ich bin der einzige im Stiftungsrat, der ihm noch persönlich begegnet ist», sagt Bloch.

Selbst der Esel, der den Schlossherrn jeweils auf seiner samstäglichen Einkaufstour im Dorf begleitete, ist ihm noch ein Begriff. Und schliesslich referiert er auch über Friedrich Nietzsche auf der Froburg, während Peter Schnyder, emeritierter Professor der Université de Haute-Alsace, über den Aufenthalt des französischen Literaten André Guide im einstigen Bad Lostorf erzählt (18. September).

Auch die Ukraine ist Thema

Eher aussergewöhnlich, halt den aktuellen Ereignissen geschuldet, ist der Auftritt von Peter Gysling. Der Journalist im Ruhestand wirkte während über 30 Jahren in verschiedensten Funktionen beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF; zuletzt als Auslandskorrespondent in Moskau. Naheliegend daher, dass Gysling zur Thematik «Ukraine – zwischen Entsetzen, Ohnmacht und Hoffnung» in der Lostorfer Dreirosenhalle (18. Mai) seine Analyse der Situation präsentiert.

Daneben folgen Schlossführungen (15. Mai) mit Orientierungen über die Renovationsarbeiten, die im Frühling 2023 abgeschlossen sein werden. Selbiges gilt für den Schlosspark.

Eine Veranstaltung mit Peter André Bloch und Madeleine Schüpfer, Michael Erni sorgt dabei für die musikalischen Intermezzi, erinnert an den kürzlich verstorbenen Paul Gugelmann (19. Juni). Mit ihm hat Bloch jahrelang zusammengearbeitet. Bloch nickt. Die traditionelle und öffentliche Verleihung des Prix Wartenfels folgt am 19. August.

Drei Hochzeitsfreitage – schon fast ausgebucht

Natürlich gehören die drei vom Zivilstandsamt Olten-Gösgen vorgesehenen Hochzeitfreitage nicht zum eigentlichen Bestandteil des Kulturprogramms auf Wartenfels. Aber ein Blick in den Rittersaal, wo die zivilen Trauungen jeweils vollzogen werden, lohnt sich allemal. Denn er gibt auch Auskunft über die Beliebtheit und Exklusivität der Örtlichkeit oberhalb Lostorfs.

Die exklusiven Schlosstrauungen gehören seit rund 15 Jahren zur Praxis und sind gemäss Sandra Huber, der Leiterin des Zivilstandsamts Olten-Gösgen, doch ziemlich beliebt. Der 12. August jedenfalls ist komplett ausgebucht. Für den 8. Juli ist gerade noch ein Termin frei. Und im September siehts nicht viel besser aus. Das heisst: Von 18 möglichen Trauterminen sind im laufenden Jahr gerade mal noch deren zwei offen.

«Wir offerieren jeweils drei Trauungen morgens und deren drei nachmittags», sagt Leiterin Sandra Huber. «Die Termine im Kalender geben wir vom Amt jeweils vor und die sind dann schon relativ früh belegt», weiss die Leiterin. Vorgesehen für den Trauungsakt im Rittersaal ist jeweils eine Stunde.

www.wartenfels.ch

