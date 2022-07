Lostorf: Rosa Ulrich-Freudiger feiert 100. Geburtstag

Runder Geburtstag Sie jasst noch immer: Lostorfer Ex-Wirtin ist 100 Jahre alt geworden Während vieler Jahre wirtete Rosa Ulrich-Freudiger im Restaurant Kreuz in Lostorf. Nun feierte sie ihren 100. Geburtstag – kein Grund, die Jass-Leidenschaft aufzugeben. mgt/otr 18.07.2022, 18.00 Uhr

100. Geburtstag: Rosa Ulrich-Freudiger erhielt am Montag Besuch von Staatsschreiber Andreas Eng, Landammann Remo Ankli, Standesweibel Andreas Hofer, Gemeindeschreiberin Manuela Bertolami, sowie dem Lostorfer Gemeindepräsidenten, Thomas Müller (v.l.). Patrick Lüthy

Heute Montag feiert Rosa Ulrich-Freudiger ihren 100. Geburtstag. Sie wurde 1922 in Egerkingen geboren und ist anschliessend in Lostorf aufgewachsen. Nach ihrer Heirat mit Johann Mollet führte sie während 35 Jahren als Wirtin das Restaurant Kreuz in Lostorf: eine freisinnige Beiz, die Ulrich-Freudiger viele Kontakte bescherte.

So zählte dort etwa Willi Ritschard, Alt Bundesrat aus dem Kanton Solothurn, zu den Gästen. Zudem war Ulrich-Freudigers Schwager, Arnold Annaheim, einst Kantonsratspräsident. In ihrem Ruhestand unternahm Ulrich-Freudiger viele Reisen in alle Welt.

Heute bekommt sie regelmässig Besuch von ihren Kindern, ihren Enkeln und Urenkeln. Sie mag es, Musik zu hören; vor allem Schlager.

Noch heute werden viele Stunden jassend verbracht

Rosa Ulrich-Freudigers grosse Leidenschaft war stets das Jassen. Früher hatte sie immer montags eine Jassgruppe. «Da durfte jeweils nichts dazwischenkommen», erinnert sich ihr Sohn Hansruedi Mollet heute. Und:

«Sicher einmal im Jahr ging sie in der Schweiz in die Jassferien. Dabei hat sie auch einige Preise gewonnen.»

Noch immer, wenn irgendwie möglich, wird auch im Altersheim ein Jass geklopft.

Anlässlich ihres Geburtstags erhielt die Bewohnerin des Betreuungs- und Pflegezentrums Schlossgarten in Niedergösgen viel Besuch. Landammann Remo Ankli überbrachte der Jubilarin die Glückwünsche des Regierungsrates, zusammen mit einem Geschenk und im Beisein von Staatsschreiber Andreas Eng sowie einem Standesweibel.