Winznau debattiert weiter über Tempo 30: Gemeinde prüft nun die Begehren vertiefter

Hier scheiden sich die Geister

In Dulliken wurde vor drei Jahren in sämtlichen Quartierstrassen Tempo 30 eingeführt. «Davon ausgenommen sind das Industrieareal und die Kantonsstrasse», erklärt Gemeinderat und Ressortleiter für öffentliche Sicherheit Konrad Schenker auf Anfrage. Es war ein beschwerlicher Weg bis zur Einführung, es kam zu widersprüchlichen Meinungen und Diskussionen. «Die Vorlage wurde sehr knapp angenommen», so Schenker. Inzwischen sei das Verkehrsregime aber allgemein akzeptiert. In Lostorf ist noch eine Studie zu Tempo 30 im Gange. Auch hier rechnet man mit Diskussionen. «Entscheide zu Tempo 30 fallen vielmals 50 zu 50 aus, also sehr knapp», so Bauverwalter Heinz Marti. Geplant sei, noch dieses Jahr eine Vorlage vor den Gemeinderat zu bringen. (ckp)