Corona kommt den Ferienheimen für Hunde und Katzen teuer

Herausforderung Die Pandemie nagt an den Finanzen: Müssen Ferienheime für Hunde und Katzen bald schliessen? Tierpensionen und Tierheime der Region Olten leiden unter der Corona-Situation – überall fehlt es an Geld.

Von 350 auf 180 Katzen pro Jahr.: Die Pandemie stellt auch die finanzielle Situation des «Cats Lands» auf die Probe. Andrea Tanner

Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie machen den Betreibenden von Einrichtungen für Tiere zu schaffen. Manche von ihnen machen in Spendenbriefen auf ihre Lage aufmerksam. So beispielsweise das Tierhotel 5-Stern in Niedergösgen.

Im Sommer sei die Tierpension mit integriertem Tierheim «gut gebucht» gewesen. Aufgrund der Reisebeschränkungen im Winter würden die aktuellen Buchungen für die Tagesbetreuung wieder einbrechen, wie aus dem Spendenbrief des Inhabers Piet Umiker hervorgeht.

Es werde schwerer, die Hypothek des Gebäudes abzuzahlen, da das Tierhotel 5-Stern nicht zu den Härtefällen zähle, so Umiker. Dazu kämen die «schwierigen» Heimtiere. Gemeint sind Haustiere, insbesondere Hunde, welche während des ersten Lockdowns angeschafft wurden. Umiker erklärt:

«Den Tieren merkt man an, dass deren Anschaffung eine kurzfristige Reaktion auf den Lockdown war.»

Sie sind laut Umiker ängstlicher und weniger gut erzogen.

Auch der Inhaber des Tierhotels 5-Stern, Piet Umiker, bangt um die Zukunft der Einrichtung. Fabio Baranzini

Kosten können nicht mehr gedeckt werden

Darum habe das Team einen höheren Arbeitsaufwand, der sich auch finanziell auf das Geschäft auswirke. Hinzu kämen hohe Fixkosten, die mit der Lohnzahlung der Mitarbeitenden und dem Versorgen der Tiere zusammenhängen und die Situation für das Tierhotel zunehmend erschweren. Während die Tagesbetreuung der «Ferientiere» einbricht, steige gleichzeitig der Tierbestand im Tierheim. Umiker führt aus:

«Im Tierheim haben wir bis zu 50 Prozent mehr Tiere.»

Auch deren Versorgung belaste das Konto des Tierhotels. Auf die Frage, wie Umiker auf die aktuelle Situation reagiert, antwortet er: «Ich reduzierte meinen Lohn und verzichte dieses Jahr auf den 13. Monatslohn.» Umiker habe schon bei vielen Stiftungen um Unterstützung gefragt, doch das im Jahr 2017 gegründete Tierhotel sei zu «jung» und besässe zu wenig Eigenkapital. Es sei nicht auszuschliessen, dass das Tierhotel im Frühjahr 2022 seine Pforten schliessen müsse.

Auch das Tierdörfli in Wangen bei Olten wendet sich mit einem Spendenbrief an Gönnerinnen und Gönner. Im Brief heisst es, das Tierdörfli erhalte für die Tierschutzarbeit «weder vom Bund noch vom Kanton eine finanzielle Zuwendung».

Die Betreiberin des Tierdörflis gab auf Anfrage zuerst Auskunft über die aktuelle Situation, wollte die Aussagen aber anschliessend nicht veröffentlicht sehen. Bereits 2019 war das Tierdörfli von finanziellen Sorgen geplagt.

Ungewisse Zukunft für Katzenpension

Auch in der Katzenpension «Cats Land» in Niedergösgen passiert wegen Corona Unbekanntes: Seit Beginn der Pandemie sei die Pension auf Kundinnen- und Kundensuche. Die Inhaberin der Katzenpension, Jeanine Hegi, sagt auf Anfrage:

«2020 erhielten wir vom Bund lediglich sechs Monate lang eine Härtefallentschädigung. Diese reichte nicht einmal für den ganzen Mietzins. 2021 erhielten wir dann keinen Franken, da wir als Dienstleistungsbetrieb und Futtershop nicht von einer angeordneten Schliessung betroffen waren.»

Allein die Betriebskosten der Katzenpension belaufen sich gemäss Hegi auf rund 3000 Franken monatlich.

Jeanine Hegi hofft, dass demnächst wieder Katzen bei ihr zum «Hüten» abgegeben werden. Andrea Tanner

Als sie vor sieben Jahren die Katzenpension in der Wöschnau neu aufgebaut hatte, wusste sie schnell kaum noch wohin mit den Tieren. Pro Jahr hatte sie rund 350 Katzen zu Gast. Die Nachfrage sei in der Coronazeit eingebrochen. Hegi: «Mittlerweile sind es nur noch knapp 180 Tiere im Jahr, also etwa die Hälfte.» Sie verfüge zwar noch über restliches Eigenkapital, trotzdem könne es im Januar eng werden. Auf die Frage, wie es im neuen Jahr mit dem Betrieb weitergeht, sagt Hegi:

«Ich führe den Betrieb zurzeit von Woche zu Woche und es kann durchaus sein, dass ich das «Cats Land» schliessen muss.»

Sollte dies der Fall sein, richte Hegi neben dem bereits bestehenden Barf- und Futtershop, eine gepflegte Brockenstube am bestehenden Standort ein; als «Alternative».

