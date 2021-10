Winznau: Projekt "Vision 2020" verzögert sich weiter

Projekt verzögert Neue Garderoben und neue Beleuchtung: Der FC Winznau möchte seine Anlagen erneuern Vom Gemeinderat wurde ein Unterstützungsbeitrag gesprochen – noch sind aber Einsprachen gegen das Projekt hängig. Noël Binetti 28.10.2021, 05.00 Uhr

Warten auf die Umsetzung von «Vision 2020»: Der Fussballplatz des FC Winznau soll zeitgemäss und fit für die Zukunft werden. zvg

Das Projekt «Vision 2020» ist bereits verzögert. Auf Anfrage erklärt Vereinspräsident Philipp Grob: «Mehrere Einsprachen sowie die verhängten Massnahmen gegen Corona im Breitensport haben uns etwas in Rücklage gebracht.»

Die Vision sieht vor, die Anlagen auf einen zeitgemässen Stand zu bringen. Grob sagt:

«Es handelt sich dabei nicht um ein Luxusprojekt.»

In erster Linie gehe es darum, die bestehenden zwei Garderoben auf vier zu erweitern. Dort komme es immer wieder zu Engpässen oder Überschneidungen. Nicht zuletzt, weil auch Mädchen die Garderoben nutzen, «das ist nicht mehr zeitgemäss, so wie es jetzt ist.»

Der FC Winznau zählt rund 160 Nachwuchsmitglieder und 80 Aktive. Ein zweites Anliegen ist die Erneuerung der Lichtanlage. «Die bisherige wirft ihr Licht nicht gleichmässig über den Platz und entspricht daher nicht mehr den vorgegebenen Normen», erklärt der Vereinspräsident. Weiter soll für die Junioren eine ungenutzte Fläche erschlossen werden.

Die Idee zu «Vision 2020» sei 2016 entstanden, «seit 2017 sind wir an der konkreten Planung», so Grob. In erster Instanz sei die Baueingabe von der Gemeinde bewilligt worden – doch es folgten mehrere Einsprachen. «Einige konnten bereinigt werden, doch zwei Parteien halten an ihren Bedenken fest und haben ihre Einsprache ans Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn weitergezogen.»

Weiter führt Grob aus:

«Wir wünschen uns den Beginn der Umsetzung im Frühling 2022. Im Moment bleibt uns aber nichts als warten.»

Eine Stellungnahme zu den Einsprachen habe man bereits eingereicht. Der Gemeinderat hat dem Verein auf Antrag einen einmaligen Unterstützungsbeitrag von 35'000 Franken gesprochen, dazu einen Kredit über 70'000 Franken. «Für uns zeigt das, dass der Gemeinderat grundsätzlich hinter dem Anliegen steht und eine gewisse Notwendigkeit des Projekts anerkennt.»