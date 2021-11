Porträt Designerin Brigitte Hürzeler produziert in Schönenwerd Taschen aus Leder – halten sollen diese wenns gut kommt ein Leben lang Einkaufstourismus, Corona, Rabattschlachten wie der «Black Friday»? Keine Hindernisse für Brigitte Hürzeler. Seit 25 Jahren stellt die

60-Jährige Lederprodukte in jeder Grösse, Farbe und Form her und verkauft diese in ihrem Laden in Basel. Eine Annäherung an eine ziemlich unbeirrbare Frau. Rahel Empl Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Endlich auch Leder aus der Schweiz: Brigitte Hürzeler (60) in ihrem Atelier in Schönenwerd, mit dem Material für ihre neue Kollektion Terra. Das Leder wurde in Steffisburg bei Thun gegerbt und stammt von Schweizer Kühen. Kenneth Nars

Über das Solothurner Flachland haben sich Fetzen von dichtem Nebel gelegt. Gezupfte Watte. Die Sicht reicht ein paar Fuss weit, blickt man im stillgelegten Bally-Werk in Schönenwerd aus dem Fenster. Vor diesem Grau draussen leuchten zwei Dutzend Fadenspulen in allen Farben auf dem Fenstersims. Brigitte Hürzeler greift sich eine in Pink. Die alte Nähmaschine beginnt zu rattern, beharrlich und ohrenbetäubend. Konzentriert lässt Hürzeler einen Gürtel durchlaufen: dunkelbraunes Rindsleder auf der einen, lila gefärbtes Fell auf der anderen Seite. Dann hält sie inne, prüft die Naht und nickt zufrieden, schnurgerade.

Das sei ja auch «dubelisichere» Arbeit, sagt Hürzeler, erhebt sich und wendet sich einem nachtschwarzen, fein genarbtem Stück Leder zu. Mithilfe einer Metallschablone hat die 60-Jährige es bereits gestanzt, in einem Ungetüm von Maschine. Jetzt streicht sie es behutsam glatt.

Brigitte Hürzeler stanzt ein Stück Leder, das anschliessend zu einer Tasche genäht wird. Kenneth Nars

Noch ist es schwer vorstellbar, dass daraus eine Handtasche wird als Teil der neuen Linie mit dem Namen Terra, die ab Dezember in ihrem Geschäft «Format Brigitte Hürzeler» in Basel hängt. Das Leder komme von Piemonteser Kühen in der Schweiz, gegerbt worden sei es in Steffisburg, erzählt sie: «Endlich habe ich einen Produzenten in der Schweiz gefunden, mit dem ich zusammen arbeiten kann.» Ein wichtiger Schritt für die Designerin, er passt zum Claim «100 Prozent Schweizer Produktion» ihrer Marke. Das zieht sie durch, mithilfe ihrer Mitarbeiterin Monika, einer «Perle», wie sie sagt. In der Schweiz die Taschen zu produzieren, sei machbar:

«Ich werde mir zwar nie einen Lederchefsessel leisten können mit meinem Einkommen, aber dafür kann ich ohne schlechtes Gewissen hinter meinen Produkten stehen.»

Allein ist sie mit dieser Haltung nicht, Designer setzen zunehmend auf die Herstellung im und wenn möglich auf Rohstoffe aus dem eigenen Land, denn lokal ist hip und verkauft sich gut. Nur: Bei Hürzeler ist das zumindest betreffend Produktion schon seit 25 Jahren Programm. Damals fing sie an, Taschen, Rucksäcke und weitere Lederaccessoires wie eben Gürtel, Necessaires und Portemonnaies herzustellen: von Hand in einem munzigen Atelier in Aarau, ohne Designerausbildung in der Tasche. Zwar hätte sie 1988 in der Zürcher Modeschule Brünn anfangen können, doch die erste Schwangerschaft machte ihr einen Strich durch die Rechnung. «Ein bisschen habe ich da schon geweint.»

Losgelöst von festgezurrten Regeln

Rückblickend aber sagt Hürzeler, sei es gut, dass alles anders gekommen sei, so habe sie nicht den klassischen Weg genommen. «Ich gehe unkonventioneller an die Sache ran, bin losgelöst von festgezurrten Regeln, die einen in solchen Ausbildungen prägen. Das macht meinen Stil verspielter», sagt sie. Als Rebellin, die sich gegen Konventionen auflehnt, sieht sie sich nicht.

«Es entspricht einfach meinem Naturell, unbeirrt den eigenen Weg zu gehen.»

Ins gleiche Fach fällt die Tatsache, dass sie mit einer Kollegin vor 15 Jahren die Designmesse In & Out in Aarau auf die Beine gestellt hat: Weil sie bei einer grossen Messe nicht angenommen wurde, organisierte sie kurzerhand ihre eigene.

Verkauft werden die meist schlichten Kreationen von Hürzeler seit elf Jahren in Basel, am Nadelberg fing sie an. Vor drei Jahren zog es sie in ein freies Lokal an der Schneidergasse: «Zusammen mit dem Spalenberg ist das eine gute Einkaufsmeile, da kommen immer wieder Touristen vorbei», sagt Hürzeler. Sie kann auch auf eine randvolle Kartei mit Stammkundinnen zählen; es gehört in Basel quasi zum guten Ton, eine Tasche von «Format Brigitte Hürzeler» zu besitzen.

Zwischen 100 und 600 Franken wird dafür hingeblättert, vom metallisch schimmernden Minibeutel aus glattem Kalbsleder über die Boxtasche in Kroko-Optik bis hin zum überdimensionalen Shopper aus grob genarbtem Rindsleder. Alles top Qualität, aber man muss sich das leisten können. Entsprechend selten betreten junge Erwachsene den Laden, «aber auch die gibt es, und es freut mich, dass ich ‹Alte› mit meinem Stil auch bei jüngeren Generationen ankomme», sagt Hürzeler, und lacht.

Zürich ist ihr zu weitläufig

Der Laden in Basel ist neben ihrem Atelier in Schönenwerd der einzige Ort, wo Hürzeler ihre Erzeugnisse verkauft. Ein bewusster Entscheid. «Basel ist eine handliche, kompakte Stadt. Wie eine Tasche.» Sie schätze das Familiäre vor Ort, pflege gute Beziehungen zu den Ladeninhabern ringsum. Man kennt und unterstützt sich. Zürich sei ihr zu weitläufig, auch seien dort die Leute meist auf internationale Labels fixiert.

Und mit Basel hat die dreifache Mutter, die in einem «Kaff» nahe Niedergösgen aufgewachsen ist und immer noch dort lebt, eine langjährige Beziehung. Hier hat sie 1991 am Kohlenberg anstelle der Designerausbildung Ledernähkurse besucht. Und an der «Wohnsinn» der Muba selig erstmals ihre Taschen an die Frau gebracht.

Der Showroom in Schönenwerd. Kenneth Nars

Im Bally-Werk hat Hürzeler derweil mehrere Räume gemietet, darin befinden sich der Showroom, das angrenzende Atelier und ein Lager. Hier riecht es intensiv nach Leder, vier Quadratmeter grosse Stücke in allen Farben stapeln sich über Metallstangen; die meisten kommen aus Italien, die sie bei einem Zwischenhändler in Dübendorf bezieht. Der Direktbezug käme sicher billiger, aber mit dem Händler habe sie eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut, «das ist es mir wert». Den Duft des Leders nehme sie gar nicht mehr wahr, sagt Hürzeler, «der ist Teil meiner DNA geworden».

Leder – und nichts anderes

Bei Brigitte Hürzeler geht nichts über Leder. Bereits als Kind schnitt sie aus Lederresten Schmetterlinge, Blumen und anderes zu. Diese brachte ihr der Götti vorbei, bei Bally ein Direktor. Schon damals liebte sie es, wie sich das Leder in ihren Händen anfühlte, unglaublich weich, ja fast schon samtig. Sie lernte, mit dem Material umzugehen und nähte mit 20 ihre erste eigene Tasche. «Damals gabs in den Läden nur die Farben schwarz, rot und braun, ich aber wollte eine graue mit pinken Details.»

An der Liebe zu Leder hat sich bis heute nichts geändert. Hürzeler greift bei der Herstellung ihrer Taschen zu keinem anderen Material – auch nicht zu veganen Alternativen, die immer gefragter werden. «Ich fange jetzt nichts Neues mehr an, in zehn Jahren möchte ich aufhören und den Laden sowie das Atelier abgeben.»

Diese Haltung hat bei ihr nichts Ignorantes, sondern eher was Praktisches: Leder habe Vorteile, die kein Stoff und kein Lederersatz bringen könne. «Es ist extrem langlebig und unvergleichbar robust. Und dafür stehen meine Produkte: Sie sollen, wenn's gut kommt, ein Leben lang halten.» Ausserdem seien vegane Alternativen auch nicht über jeden Zweifel erhaben, da diese oft Rohöl enthielten.

In Hürzelers Lager stapelt sich meterweise Leder in allen Farben. Den strengen Duft nimmt sie längst nicht mehr wahr. Kenneth Nars

Der Erfolg gibt Hürzeler recht. Das Jahr 2019 bezeichnet sie als das erfolgreichste in der Geschichte ihres Labels – so konnte sie sich auch durch den Lockdown retten. Hürzeler läuft es richtig gut, und das schon seit einigen Jahren. Unter dem boomenden Einkaufstourismus während der Frankenstärke ab 2011 litt sie nicht gross, denn: «Meine Produkte gibt es ennet der Grenze nicht.»

Auch billige Massenware schadet ihrem Geschäft nicht, bei Rabattschlachten wie dem Black Friday, macht sie nicht mit. Es gibt keinen Grund, die eigene Ware zu entwerten: Der Oktober in diesem Jahr bescherte ihr wieder Verkaufsrekorde. «Die Leute schätzen es, zu wissen, woher ein Produkt kommt. Wenn sie dann noch ein Gesicht dazu haben, umso besser», sagt Hürzeler.

Deshalb ist sie persönlich oft im Laden an der Schneidergasse anzutreffen. «So bekomme ich ungefiltertes Feedback, obschon ich mit Kritik immer noch nicht so gut umgehen kann. Ich muss lernen, mir eine dickere Haut zuzutun.»

«Format Brigitte Hürzeler» Der Laden befindet sich an der Schneidergasse 27 in Basel, das Atelier mit Showroom an der Parkstrasse 1 in Schönenwerd. www.format-brigitte-huerzeler.ch

