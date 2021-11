Olten/Niederamt Einmal Fasnächtler, immer Fasnächtler: Guggen und Zünfte aus der Region über Austritte und Stolpersteine Viele Vereine leiden unter den Einschränkungen der Pandemie. In Hinblick auf die – noch unsichere – Fasnacht 2022 geben die Guggenmusiken und Zünfte Einblick. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Kaum haben die Wälder Farbe angenommen, beginnt auch schon die «fünfte Jahreszeit» – und die Welt gehört den Narren. Doch bis die Oltner Strassen mit Konfetti bedeckt sind und Lieder durch die Gassen klingen, müssen sich Fasnächtlerinnen und Fasnächtler noch etwas gedulden.

Die Oltner Fasnacht zieht jedes Jahr begeisterte Besucherinnen und Besucher an. Bunte Gesichter, lachende Kinder und ausgefallene Kostüme – ein Highlight. Vergangenes Jahr fiel der Anlass aufgrund der Pandemie aus. Ob die Narren im Frühjahr wieder wie gewohnt ihre Runden ziehen können? Noch ist es unklar.

Doch hinter der Fasnacht steckt mehr als nur Konfetti. Zünfte und Guggenmusiken bereiten sich monatelang darauf vor. Die letzten eineinhalb Jahre geprägt von Unsicherheit und einschränkenden Massnahmen haben in Vereinen vermehrt zu Austritten geführt. Ob das bei den Zünften und Guggenmusiken auch so ist? Wir haben nachgefragt.

Fluktuationen in Vereinen seien normal

Die Antworten sind eindeutig: Einmal Fasnächtler, immer Fasnächtler. Trotz gezwungener Fasnachtspause und noch immer erschwerten Proben, gab es in den neun angefragten Vereinen bloss einen Austritt, der auf die Pandemie zurückzuführen ist. Die Pause hätte den Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, zu reflektieren, ob ihnen die Fasnacht noch so viel Freude bereitet wie bis anhin. Fluktuationen seien in Vereinen normal. Die Pandemie könnte diese allerdings verstärkt haben. Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind sich einig: Vermutlich dürfte bei allfälligen Austretenden schon früher eine gewisse Entfremdung stattgefunden haben.

Die Zwangspause hätte bei vielen eine Sehnsucht ausgelöst. «Die Aktiv-Fasnächtler haben wieder gemerkt, wie viel ihnen die Fasnacht eigentlich bedeutet», schreibt Las Furmiclas Präsidentin Sina Bachmann. Reto Ulrich Obergäger der Herregäger Guggemusig Olten ergänzt: «Gerade die Pandemie hat wieder aufgezeigt, wie wichtig Vereine sind. Der soziale Kontakt, der Zusammenhalt untereinander sowie der gemeinsame Spass am Hobby ergeben viele schöne Stunden.» Vereine sind eine Art zweite Familie und stünden für Zusammenhalt und Freundschaft. Vielen Vereinsmitgliedern sei zudem bewusst geworden, wie wertvoll der regelmässige kreative Austausch mit Gleichgesinnten ist.

Ankommen in der Gruppe ist erschwert worden

Trotz Unklarheit bezüglich Fasnacht 2022 bereiten sich die Guggenmusiken und Zünfte fleissig darauf vor. Die Hygienevorschriften und das Durchlüften, sowie das 3-G-Konzept erlauben dies. «Wir tun alles, um eine Durchführung der Fasnacht bestmöglich zu unterstützen und dieses wunderschöne Brauchtum wieder aktiv zu leben», schreibt Marc Zihlmann, Präsident der Bohème-Musig Olten . Die anderen acht Antworten klingen ähnlich – allesamt positiv. So seien Fasnächtlerinnen und Fasnächtler eben. Zunftmeister der Altstadt-Zunft zu Olten, Beat Kissling schreibt:

«Alle Zünfte und Guggen werden alles daran setzen, dass es wieder gut kommt!»

Neuzugänge gab es in den Vereinen wenige bis gar keine. Durch den fehlenden sozialen Kontakt sei es in den vergangenen Monaten schwierig gewesen, an fasnachtsinteressierte Personen zu gelangen. Zudem sei neuen Mitgliedern das Ankommen in der Gruppe durch die nur sporadisch oder gar nicht stattfindenden Treffen erschwert worden. Es habe teils «Rückzüge» gegeben. Denn könne der Soziale Austausch nicht erlebt werden, sei der Schritt eines Rückzuges näher als sonst. «Die Hoffnung ist, dass diese Leute sich und dem Verein nochmals eine Chance geben, wenn die Pandemie vorüber ist und das Vereinsleben wieder normal stattfinden kann», schreibt Doris Oetker-Streit, Präsidentin der Guggemusig Müüs.

Die Vereine freuen sich auf hungrige, fasnachtsbegeisterte Leute. Sie alle vereint die grosse Liebe zur Fasnacht – und eine positive Einstellung, die nicht zu erschüttern ist.