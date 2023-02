Lostorf und Obergösgen: Schmiererei führt zu Sachbeschädigung

Obergösgen/Lostorf An Schulhäusern, Kindergärten und Strassenschildern: Schmierereien führen zu Sachbeschädigungen In Obergösgen und Lostorf haben unbekannte Täter in den vergangenen Wochen zahlreiche Schmierereien angebracht. Der Schaden beträgt mehrere tausend Franken. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Theepan Ratneswaran 09.02.2023, 12.45 Uhr

Kantonspolizei Solothurn

In den Gemeinden Obergösgen und Lostorf sind Vandalen unterwegs. Seit Anfang Jahr verschmierte eine unbekannte Täterschaft Wände und Oberflächen an Schulhäusern, Kindergärten, Mehrzweckgebäuden sowie an Strassensignalen, Abfalleimern und Elektrokasten. Der entstandene Sachsachen für die betroffenen Gemeinden beträgt mehrere tausend Franken.