Obergösgen: Nackter Mann belästigt Frau – Zeugen gesucht

Obergösgen Nackter Mann belästigt Frau – Passant eilt ihr zu Hilfe In Obergösgen hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag eine Frau belästigt und unsittlich berührt. Der Täter flüchtete zu Fuss. Die Polizei sucht Zeugen. 26.06.2021, 16.07 Uhr

Die umgehend eingeleitete Fahndung war erfolglos. (Symbolbild) Keystone

Der Übergriff geschah am Freitag gegen 15.15 Uhr im Bereich des Schachenrütiwegs in Obergösgen. Eine Frau war zu Fuss in westlicher Richtung unterwegs, als ein unbekannter nackter Mann sie ansprach.