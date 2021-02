Niedergösgen «Zum Glück den Bau von AKWs verboten»: Er setzt sich für erneuerbare Energien ein Beat Hodel aus Niedergösgen engagiert sich als Vorstandsmitglied des Vereins «Nie wieder Atomkraftwerke» für erneuerbare Energien.

Lorenz Degen 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Hodel hat auf seinem Hausdach in Niedergösgen Solarzellen installiert. Foto: Bruno Kissling



Kürzlich wurde an einer Baselbieter Schule ein «Blackout», also ein kompletter Stromausfall, simuliert. Was halten Sie von einer solchen Übung?

Beat Hodel: Es ist immer gut, Notfälle zu üben. In diesem Fall vor allem darum, weil dadurch das Bewusstsein geschaffen wird, wie abhängig wir vom Strom sind. Wenn ich BewerberInnen für Lehrstellen interviewen darf, möchte ich von ihnen wissen, wo in ihrem Leben Elektromotoren gebraucht werden. Ganz selten kann mir jemand eine Antwort geben. Meist wissen sie nicht, dass alles ausser dem Grossteil der Fahrzeuge, welche mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden, mit Elektromotoren angetrieben wird.

Welche Strategien sehen Sie, um einen Blackout zu verhindern?

Vor allem nicht auf alte Atomkraftwerke (AKW) setzen, welche für 30 Jahre Stromerzeugung gebaut wurden und jetzt 50 Jahre in Betrieb sind. Blackouts entstehen in der Schweiz nur, wenn Leitungen oder Trafostationen kaputt gehen. Unser Netz hat die höchste Versorgungssicherheit. Unsere Wasserkraftwerke können zu jeder Stunde des Jahres 100 Prozent der für die Schweiz geforderten Leistung erbringen. So können auch die Schocks abgefedert werden, wenn, wie es recht häufig passiert, ein grosses AKW ungeplant vom Netz geht. Die Infrastruktur, um diese Versorgungssicherheit zu gewährleisten und damit die Strategien, sind vorhanden. Es hat 2020 nach der Abschaltung des AKW Mühleberg keine zusätzlichen Ausfälle gegeben.

Führt uns die Energiewende in eine Stromlücke?

Seit Jahrzehnten wird uns das Märchen von der Stromlücke erzählt. Die Stromlücke ist noch nie eingetreten und wenn wir uns Mühe geben und so schnell wie möglich die Herausforderungen der erneuerbaren Energien annehmen, wird es auch nie eine geben. Seit es Sonnen- und Windstrom im Netz hat, gibt es eher eine Stromschwemme als eine -lücke. Darum sind auch die Preise gefallen und haben unseren Stromproduzenten das Leben schwer gemacht. Europaweit muss das Netz ausgebaut werden, um den Strom zu «verteilen» und den überschüssigen Strom in die vorhandenen und entstehenden Speicher zu bringen. Das kostet etwas, aber das Netz ist ohnehin veraltet und darum die Netzerneuerung nötig.

Was halten Sie von einem weiteren Kernkraftwerk im Niederamt, dem Projekt «Gösgen 2», wie es beispielsweise von Herrn Hans Rudolf Lutz aus Lostorf befürwortet wird?

Als die grossen Stromkonzerne Rahmenbewilligungsgesuche für neue AKWs einreichten, gründeten wir vor zwölf Jahren im Niederamt den Verein «Nie wieder Atomkraftwerke». Mit der Energiestrategie 2050 haben wir zum Glück den Bau von AKWs verboten. Dass die Atomlobby mit der Forderung nach neuen AKWs kommen wird, war anzunehmen. Weil von ihnen verschiedene Gefahren ausgehen, gibt es aber weltweit keine Versicherung, welche die Schäden übernehmen würde. Dafür haften die Staaten, das heisst, wir Steuerzahlenden. Zudem gibt es in Demokratien niemanden, der AKWs finanzieren würde, weil es nicht möglich ist, günstigen Strom zu produzieren. Auch da haben wir jahrelang das Märchen vom billigen Atomstrom gehört.

Wie werden sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln?

Laut einer Studie, welche 2017 am Rande einer Klimakonferenz der Vereinten Nationen vorgestellt wurde, ist ein globaler Übergang zu 100 Prozent erneuerbarem Strom keine langfristige Vision, sondern bereits eine greifbare Realität. Die weltweiten Gesamtkosten für 100 Prozent erneuerbaren Strom könnten im Jahr 2050 zirka 6 Rappen pro Kilowattstunde betragen (einschliesslich Speicherung und einiger Netzkosten). Im Jahr 2015 lagen diese Kosten bei zirka 8 Rappen pro Kilowattstunde. Energie darf aber auch gerne teurer werden, denn es ist ein wertvolles Gut und wir sollten sparsam damit umgehen. Die nachfolgenden Generationen sollen die Vorzüge auch noch geniessen können.

Welche anderen Entwicklungen beobachten Sie im Energiesektor weltweit?

Obwohl an einigen Orten neue AKWs gebaut werden, können diese bestimmt nicht die Zukunft sein. In Europa haben wir mit Flamanville in Frankreich und Olkiluoto in Finnland zwei Paradebei-spiele, welche Zukunft AKWs haben werden. Beide sind seit über 14 Jahren im Bau und eine Inbetriebnahme ist nicht absehbar. Die Kosten für diese Werke wurden mit rund 3 Milliarden Euro veranschlagt und liegen jetzt bei rund 19, beziehungsweise 26 Milliarden Euro. Die Russen und Chinesen bauen AKWs und finanzieren diese auch, wenn die entsprechenden Abnahmeverträge gemacht werden. Kohle und Gas sind keine Alternativen. Länder, welche auf Wind und Sonne setzen, werden bald genügend saubere und günstige Energie haben.

Wenn wir von China sprechen: Ist es aus denn Ihrer Sicht sinnvoll, wenn sich die kleine Schweiz als energetische Musterschülerin profilieren will?

Vorbilder sind immer gut, da spielt die Grösse der Gemeinschaft keine Rolle. Viele grosse Staaten beneiden uns beispielsweise um unser duales Bildungssystem und versuchen, dies bei sich einzuführen. Ob die Schweiz jedoch eine «energetische Musterschülerin» ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn wir uns im Ausbau der Erneuerbaren nicht wesentlich mehr als geplant anstrengen, werden wir das Klimaabkommen von Paris nicht einhalten können. Dass wir CO 2 im Ausland kompensieren wollen, ist auch nicht die Art einer Musterschülerin. Ausserdem: etwas Schlechtes tun oder nicht vermeiden, weil die Grossen es auch oder noch mehr tun, ist nie der richtige Weg.

Welche Szenarien sehen Sie für die Schweizer Stromversorgung?

Das Netz für die 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung steht, die Speicher für die 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung haben wir und es werden weitere Speicher gebaut. Es hapert nur beim Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion aus Biomasse, Wasser, Wind und Sonne. Diese sauberen Energien könnten und sollten viel schneller ausgebaut werden, was aber von der Atomlobby verhindert wird. Hilfreich wäre noch das Stromabkommen mit der EU, über welches schon lange verhandelt und wegen anderer hängiger Abkommen nicht bearbeitet wird.

Verfügen wir in der Schweiz über das nötige Know-how von erneuerbaren Energien oder machen wir uns abhängig vom Ausland?

Unsere heutige Stromversorgung ist sehr abhängig vom Ausland. Uran gibt es nicht in der Schweiz. Dieses wird unter ganz schlechten Bedingungen, mit schlimmen Umweltverschmutzungen und mit grossem Energieaufwand abgebaut. Bei Revisionen an den AKWs kommt das Personal aus dem Ausland. Wenn wir unseren Strombedarf mit erneuerbaren Energien decken, sind wir vom Ausland nur durch den sinnvollen Stromaustausch abhängig, welcher jetzt ebenfalls schon gemacht wird. Das nötige Know-how haben wir, was der Ausbau der Stromerzeugung mit Photovoltaik deutlich zeigt. 2018 produzierten rund 85000 PV-Anlagen 3.38 Prozent des gesamten Stromverbrauchs. Die mögliche Produktion soll 40 mal höher liegen als 2018.

Wie beurteilen Sie den Umgang mit dem radioaktiven Abfall?

Als Mitglied der Fachgruppe Sicherheit im Sachplan «Geologische Tiefenlager» der Plattform Jura Südfuss habe ich mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Die Entsorgung ist ein äusserst schweres Unterfangen, denn der radioaktive Abfall muss bis zu 1 Million Jahre sicher gelagert werden. Wie gefährlich ist denn ein Brennelement? Würden Sie einen Wettbewerb veranstalten, bei dem rund um ein Fussballfeld SportlerInnen stehen, welche versuchen, als erste zum Brennelement in der Mitte des Feldes zu gelangen, würde niemand das ausgeschriebene Preisgeld bekommen, weil niemand lebend beim Brennelement ankommen würde. Das AKW Gösgen wird von 177 Brennelementen (36000 Brennstäben) betrieben.

Was halten Sie von der so genannten «Klimajugend»?

Noch ist es nicht lange her, seit ich mir Sorgen gemacht habe, dass sich die Jugend nicht um ihre Zukunft und die Umwelt kümmert. Dass es inzwischen recht viele gibt, die sich auf allen Ebenen Gedanken machen und bereit sind, etwas zu tun, ja auf die Strasse oder vor das Bundeshaus zu gehen, finde ich super und unterstütze dies, wo ich kann. Im Kontakt mit diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann ich feststellen, dass sie sehr gut Bescheid wissen und ihre Forderungen Hand und Fuss haben. Es wird uns gut tun, sie in die Entscheidungen für die Zukunft einzubeziehen. Jede und Jeder von uns soll «enkeltaugliche» Entscheidungen treffen.