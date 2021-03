Niedergösgen Vandalen zerstören Corona-Pavillons vor dem Restaurant Brücke In der Nacht auf Sonntag wurden beim Restaurant Brücke in Niedergösgen die Plastik-Iglus zerstört. 15.03.2021, 19.09 Uhr

In den Corona-konformen Pavillons wurden noch Ende 2020 Raclette gegessen, bevor dann die Restaurants in den Lockdown gehen mussten. In der Nacht auf Sonntag haben nun Unbekannte vor dem Restaurant Brücke gewütet. Sie sind gewaltsam in die fünf Plastik-Iglus eingedrungen, haben Kronleuchter heruntergerissen und stiegen durch Folie und Gestänge wieder nach draussen.