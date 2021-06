Niedergösgen: Töfffahrer stirbt nach schwerem Unfall

Niedergösgen Töfffahrer (27) prallt in Betonmauer und stirbt noch auf der Unfallstelle Am Dienstagabend verunfallte in Niedergösgen ein Töfffahrer. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde auch ein Rettungshelikopter aufgeboten. Für den 27-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. 16.06.2021, 09.43 Uhr

Nach einem Überholvorgang verlor der Töfffahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Betonmauer. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. TeleM1

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen war der 27-jährige Motorradlenker am Dienstag, gegen 21.40 Uhr, auf der Erlinsbacherstrasse in Niedergösgen in Richtung Niedergösgen-Zentrum unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang überholte er im Bereich einer Linkskurve einen Lieferwagen.