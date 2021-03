Niedergösgen Nach Zerstörung der Corona-Pavillons: Polizei kann die beiden Täter fassen In Niedergösgen zerstörten Vandalen Mitte März alle Aussen-Pavillons des Restaurants Brücke. Nach einem Zeugenaufruf hat die Kantonspolizei Solothurn die Täter ermittelt. 25.03.2021, 20.47 Uhr

TeleM1

Zwei Männer wurden in der Nacht auf den 14.März 2021 dabei gefilmt, wie sie die Plastik-Iglus vor dem Restaurant Brücke zerstörten. Der Schaden beträgt 7000 bis 10'000 Franken. Die Polizei habe die beiden Täter – Schweizer im Alter von 16 und 19 Jahren – ermitteln können, berichtet TeleM1.

Der Inhaber des Restaurants ist froh über den Fahndungserfolg, denn es setze ein dringend nötiges Zeichen. Markus Gfeller rechnet aber nicht mit einer Entschuldigung. «Alles zu zerstören ist nicht entschuldbar», sagt er. Man übergebe den Fall der Justiz. «Die werden den weiteren Schritt einleiten», so Gfeller.

Die Polizei klärt ab, ob der Vandalenakt in Niedergösgen im Zusammenhang mit weiteren Beschädigungen, die in der gleichen Nacht begangen wurden, steht. Konkret wurde am Bahnhof Schönenwerd ein Selecta- und Zigarettenautomat beschädigt sowie ein Schaufenster eingeschlagen. (ldu)