Niedergösgen Brand in Wohnung: Niemand verletzt aber Wohnung vorerst unbewohnbar In einer Wohnung in Niedergösgen kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Joel Dähler 31.03.2021, 16.35 Uhr

Beim Brand in Niedergösgen in einem Mehrfamilienhaus wurde niemand verletzt. Kapo So

Am Mittwochmorgen, kurz vor 9 Uhr, ging bei der Alarmzentrale der Polizei die Meldung über einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Niedergösgen ein. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Niedergösgen konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand.