Niedergösgen «Bis dahin fordern wir eine Beschränkung der Betriebszeiten»: Anwohner sammeln Unterschriften wegen Lärm Anwohner der Wasserstoffproduktionsanlage in Niedergösgen sammeln Unterschriften wegen Lärmbelastungen – und sie stellen Forderungen an den Gemeinderat. Noël Binetti 16.03.2021, 05.00 Uhr

Sorgt wegen Lärm für Unmut bei den Anwohnern: die Wasserstoffproduktionsanlage der Firma Hydrospider beim Wasserkraftwerk Niedergösgen. Fabio Baranzini (Archiv)

77 Unterschriften aus der ganzen Nachbarschaft der Wasserstoffproduktionsanlage der Firma Hydrospider AG wurden beim Gemeinderat eingereicht. Zusammen mit verschiedenen Forderungen. Dies geht aus dem neusten Gemeinderatsbericht hervor.

Die Unterzeichnenden stellen Lärmbelästigungen im Bereich der neuen Anlage fest, die sich unterhalb des Flusskraftwerkes befindet. Diese Lärmemissionen wollen sie nicht länger hinnehmen, heisst es im Bericht.

Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Roberto Aletti:

«Ich kann mich zu dieser Angelegenheit im Moment nicht äussern.»

Es handle sich um ein laufendes Verfahren. Auch auf die Frage, wie die Forderungen der Unterzeichnenden Anwohner lauten, möchte Aletti im Moment nicht eingehen. Nur so viel: Die zuständige Baukommission werde nun die baupolizeiliche Situation klären und mit den Betreibern der Anlage Kontakt herstellen. Die Verantwortlichen der Firma würden zu einer Gemeinderatssitzung eingeladen, um die Angelegenheit zu klären.

Roberto Aletti, Gemeindepräsident

Bruno Kissling

Ein grösseres Problem im Zusammenhang mit dem Industriegebiet Niedergösgens und der Bevölkerung aus dem angrenzenden Quartier will Aletti nicht erkennen. Er bestätigt zwar, dass in der Vergangenheit wiederholt Beanstandungen wegen Fetzenflug und Geruchsemissionen an den Gemeinderat herangetragen wurden. Doch er sagt:

«Es gibt in Niedergösgen kein Problem mit dem Industriegebiet. Wir arbeiten an den Ursachen und konnten so die Folgen erfolgreich beseitigen.»

Damals ging es um Verunreinigungen der Firma Model AG, deren Produktionsstandort sich nur unweit von der nun beanstandeten Wasserstoffproduktionsanlage befindet. (wir berichteten).

Initianten gelangen mit konkreten Forderungen an Gemeinderat

Die Initianten der Unterschriftensammlung, Patrik Hiltmann und die Familie Wyser, haben die Anlage von Zuhause aus im Blickfeld. Martin Wyser sagt auf Anfrage: «Ich bin direkter Anwohner der Anlage welche seit gut einem Jahr – mal mehr, mal weniger – in Betrieb ist.» Grundsätzlich finden die Unterzeichnenden die Produktion von Wasserstoff mit Strom aus dem Wasserkraftwerk eine gute Sache: «Es ist eine zukunftsweisende Technologie, die Sinn macht.»

Doch beim Betrieb solcher Anlagen müsse auch der Verträglichkeit mit Umwelt und Anwohnern genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. «Im Moment können wir bei geöffneten Fenstern nicht mehr schlafen», sagt er. Verschiedene Prozesse der Anlage laufen auch in der Nacht weiter und erzeugen hochfrequente Töne. «Zu Beginn lief die Anlage nur sporadisch und im Versuchsmodus, nun hat die Produktion aber an Fahrt aufgenommen.» Seit Mitte Januar seien die Lärmemissionen zur Belastung geworden.

Beim Alpiq Laufwasserkraftwerk Gösgen hat die Hydrospider AG im ersten Halbjahr 2020 ihre erste Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Betrieb genommen. Fabio Baranzini (Archiv)

Darum lancierten Hiltmann und Wyser die Unterschriftensammlung: «Mittlerweile sind wir 85 Parteien. Wir fordern geeignete, dauerhafte Lärmschutzmassnahmen für Anwohner, Tiere und Umwelt.» Denn geplant sei, dass die Anlage einst autonom und auch in der Nacht laufe. «Dann werden die Lärmbelastungen noch zunehmen», sind die Initianten überzeugt. Ausströmungen von Wasserstoff ins Freie erzeugen bei der Produktion immer wieder Zischlaute.

«Da wurde bereits erfolgreich ein Geräuschdämpfer eingesetzt», sagt Wyser. «Nun möchten wir, dass auch allen anderen lauten Prozessen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird.» Seiner Meinung nach gehöre eine solche Anlage in ein isoliertes Gebäude.

Initianten setzen genaue Frist

«Wir haben der Gemeinde nun eine Frist gesetzt: Bis Ende April sollen geeignete Massnahmen umgesetzt werden. Bis dahin fordern wir eine Beschränkung der Betriebszeiten der Anlage auf die Stunden zwischen 7 Uhr morgens und 17 Uhr am Abend.»

Zudem wollen die Unterzeichnenden das Amt für Umwelt in den Prozess mit einbeziehen. Wyser gibt sich aber zuversichtlich, was die Zusammenarbeit mit der Gemeinde betrifft: «Ich glaube, dass wir von der Gemeinde die nötige Unterstützung für unser Anliegen erhalten. Auch bei anderen Anliegen rund um die Industrie wurden wir Anwohner vom Gemeinderat unterstützt.

Firma will Produktion steigern und ausbauen

Thomas Fürst ist Geschäftsleiter der Hydrospider AG, einem Joint-Venture der Alpiq AG, der H2 Energy Holding AG sowie der Linde GmbH. Am Telefon auf die Lärmemissionen angesprochen, die bei der Herstellung von Wasserstoff in Niedergösgen entstehen, sagt er: «Ich möchte die Fragen schriftlich und in Zusammenarbeit mit unserer Medienstelle beantworten.»

Fabio Baranzini (Archiv)

Aus den schriftlichen Antworten der Hydrospider AG geht hervor, dass die Eigentümerin der Anlage dem Schallschutz bereits im Baugesuch spezielle Aufmerksamkeit gewidmet habe. «Die Anlage wurde mit entsprechenden Schallschutzmassnahmen so projektiert, dass sie die für den Industriestandort gültigen Belastungsgrenzwerte gemäss der Lärmschutz-Verordnung bei Tag und Nacht einhält. Dies überprüfen wir auch aktuell wieder mit Messungen.»

In den vergangenen Wochen seien einige Unterhaltsarbeiten an der Anlage vorgenommen worden. «Dadurch kam es gelegentlich vor, dass die Anlage tagsüber wegen der Arbeiten mit offenen Schallschutz-Türen betrieben wurde», schreibt die Hydrospyder AG. Generell befinde sich die 2-Megawatt-Produktionsanlage noch nicht im Volllastbetrieb; sie lief bisher vor allem tagsüber. Ausgelegt sei sie für einen automatischen 24-Stunden Betrieb und könne im Jahr rund 300 Tonnen Wasserstoff produzieren. Angaben zu aktuellen Produktionsmengen macht Hydrospider keine.

Ausbau und weitere Standorte geplant

Hydrospider stehe schon länger in direktem Kontakt mit der Anwohnerschaft. Es hätten mehrere Gespräche direkt vor Ort stattgefunden. «Dabei betonten wir stets, dass wir das Thema Schallschutz weiter untersuchen und bereit sind, den Schallschutz zu verbessern» Zuerst müsse sich zeigen, welche Massnahmen die gewünschten Resultate bringen. Aktuell würden Referenzmessungen und Versuche mit Schalldämmmaterialien durchgeführt. Die Elektrolyse an sich sei geräuscharm. Akustisch wahrnehmbar seien exponierte Aggregate wie Pumpen, Gebläse und Verdichter. «Hinsichtlich der wieder wärmeren Tage mit mehr Aufenthalt im Freien, ist es uns ein Anliegen, die Schallemissionen weiter reduzieren zu können», schreibt das Unternehmen.

Weitere solche Produktionsprojekte sind an zahlreichen Standorten in der Schweiz geplant, auch in Niedergösgen. Noch sei dazu aber nichts spruchreif. Auch bei diesen Projekten werde dem Thema Schallschutz die notwendige Beachtung geschenkt.

Jugendfest 2021 ist abgesagt und weitere News aus dem Gemeinderat Niedergösgen:

• Im Dezember 2020 fand eine Besprechung mit dem OK-Präsidenten vom Jugendfest, der Schulleitung und dem Verwaltungskader statt. Die Gemeinde hält im Bericht zur letzten Gemeinderatssitzung fest: «Alle wünschen sich Normalität und Unbeschwertheit zurück und möchten dieses traditionelle Fest gerne durchführen.» Nach einem Aufschub des Entscheids beschloss der Gemeinderat aber, auf die Durchführung zu verzichten. «Es ist nicht möglich, das Fest in einem entspannten Rahmen durchzuführen», schreibt er. • Der Gemeinderat genehmigt die Demission von Stefano Carcieri (SVP) als Mitglied des Wahlbüros und bedankt sich bei ihm für sein jahrelanges Engagement zuhanden der Gemeinde. • Für die Erschliessung Kanalisation Mühledorfstrasse werden Perimeterbeiträge verlangt. Der Gemeinderat verabschiedete den entsprechenden Antrag. Die betroffenen Grundeigentümer werden zeitnah mit der Beitragseröffnung bedient. • Der Gemeinderat gründete eine Arbeitsgruppe Schulraumplanung: sechs Mitglieder sowie Gemeindepräsident Roberto Aletti haben ihre Mitarbeit zugesichert. • Ein Gesuch einer Privatperson um den Erwerb der gemeindeeigenen Parzelle beim Schulhaus wurde vorerst abgelehnt. Die momentane Situation um den mangelnden Schulraum führe dazu, dass der Gemeinderat mit dem Verkauf der Parzelle noch warten möchte. (mgt)