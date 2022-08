Niederamt «Wir zählen auf Ihre Mithilfe»: Energieversorgerin Eniwa ruft zum Stromsparen auf – und rät zu Notvorräten Die Eniwa AG, die Betrieben und Haushalten im Grossraum Aarau und im Niederamt Strom und Gas liefert, bittet ihre Kundschaft um Solidarität angesichts der verschlechterten Lage im Bereich der Energieversorgung. Jetzt sei die Zeit, um für eine drohende Strommangellage im Herbst vorzukehren. Nadja Rohner 1 Kommentar 12.08.2022, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eniwa ruft zum Energiesparen auf. Severin Bigler

Die Kundinnen und Kunden der Energieversorgerin Eniwa haben wohl beim Erhalt der Papier-Rechnung in den letzten Tagen gleich doppelt leer schlucken müssen. Nicht nur wegen der Rechnung an sich, sondern wegen des Briefs, der ihr beilag und der seither vielerorts diskutiert wird. Im Kanton Solothurn sind laut Eniwa 1768 Kundinnen und Kunden betroffen.

Im von CEO Hans-Kaspar Scherrer und Kommunikationschefin Andrea Portmann unterzeichneten Schreiben ruft Eniwa zum Energiesparen auf: «Die Lage im Bereich der Energieversorgung hat sich in den letzten Monaten laufend verschärft. Sowohl Gas als auch Strom könnten aufgrund reduzierter Gaslieferungen aus Russland bereits im Herbst knapp werden.»

Die Eniwa informiert die Kundinnen und Kunden über die drohende Mangellage und fordert diese dazu auf Notvorräte anzulegen. Katja Schlegel

Das könne zu einer Gas- und Strommangellage führen, die Auswirkungen auf Kommunikation, Trinkwasser- und Wärmeversorgung sowie nachgelagerte Versorgungs- und Entsorgungsbereiche haben könnte. Eniwa setze alles daran, die Kundschaft bedarfsgerecht zu versorgen, aber: «Die erfolgreiche Bewältigung einer Energiemangellage ist das Resultat vieler einzelner Massnahmen und hängt entscheidend davon ab, dass wir uns alle in der Verantwortung sehen und solidarisch handeln», schreiben Scherrer und Portmann. Und:

«Wir zählen auf Ihre Mithilfe.»

Eniwa rät in einer Reihe von «Tipps» etwa dazu, die Heizung um zwei bis drei Grad tiefer einzustellen, den Geschirrspüler ganz zu füllen, Stromfresser durch moderne und effiziente Alternativen zu ersetzen, Geräte nachts vom Strom zu nehmen. Betriebe sollen Produktionen und Prozesse «priorisieren»:

«Bereiten Sie sich darauf vor, dass temporär weder Strom noch Gas zur Verfügung stehen könnten.»

In der «NZZ am Sonntag» hatte schon der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, Werner Luginbühl, dazu geraten, «genügend Kerzen im Haus zu haben» und sich mit Brennholz einzudecken, sofern man über einen Holzofen verfügt. Es handelt sich nicht etwa um ein Standardschreiben, das alle Energieversorger verschicken – Eniwa hat es selber lanciert. Sprecherin Portmann erklärt das auf Anfrage so:

«Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, sich jetzt mit dem Thema zu befassen, wo noch Zeit ist. Schliesslich kann man schon jetzt Einiges umsetzen, das im Fall einer Mangellage wichtig ist.»

Es habe verschiedene Arten von Kundenreaktionen auf den Brief gegeben: «Die einen sind froh über die konkreten Hinweise und Tipps, andere enervieren sich über die Situation der Stromknappheit und möchten gerne, dass Eniwa sich beim Bundesrat für eine sinnvolle Energiepolitik einsetzt.»

Zwei Personen hätten rückgemeldet, dass sie den Brief respektive die Kommunikation nicht geschätzt hätten. «Was wir aber auch merken: Das Thema ist allgemein sehr präsent in den Köpfen. Es haben sich auch Menschen gemeldet, die nicht auf den Brief reagiert haben, sondern konkrete Fragen zu einer möglichen Abschaltung hatten.»

Wie stark steigt der Strompreis?

Klar ist, dass Kundinnen und Kunden – nicht nur der Eniwa – im nächsten Jahr gezwungenermassen tiefer in die Taschen greifen werden. «Auch wir müssen die Strompreise für 2023 anheben», sagt Portmann. Wie stark genau, werde kommende Woche kommuniziert. Beim Gas sei es schwieriger, eine Aussage zu machen – weil der Markt extrem volatil sei. «Vermutlich wird es auch hier nochmals eine Anpassung geben.»

Schon im letzten Kundenmagazin hatte Eniwa geraten, die Niedernetztarifzeiten für den Betrieb von stromintensiven Haushaltsgeräten wie Geschirrspüler oder Waschmaschine zu nutzen. «Aktuell bleiben die Niedernetztarifzeiten so bestehen», sagt Portmann.

Sie seien zwar eine gute Möglichkeit, Energiekosten zu sparen. «Gerade im Hinblick auf die drohende Mangellage ist es aber wirklich wichtig, dass man seinen Energieverbrauch senkt, das hilft nicht nur der Netzstabilität, sondern ist auch eine weitere Möglichkeit, Kosten zu sparen.

1 Kommentar Bruno von Arx vor 21 Minuten Wie wäre es, wenn sämtliche Reklameleuchten ab 22.00 abgeschaltet, sowie öffentliche Gebäude nicht die ganze Nacht beleuchtet werden? Auch sollte man dieses Jahr die übertriebenen Weihnachtsbeleuchtungen überdenken. Alle Kommentare anzeigen