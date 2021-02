Niederamt «Schönenwerd ist meine Heimat»: Ein Flüchtling aus Ungarn erzählt seine Lebensgeschichte Ein Ungarn-Flüchtling kam 1956 auf abenteuerliche Weise in die Schweiz. Sein Leben nahm manche überraschende Wendung. Lorenz Degen 28.02.2021, 05.00 Uhr

Istvan (Name geändert) zeigt seine zwei Lebenspole: rechts die ungarische Herkunft und links Schönenwerd, wo er sich heute daheim fühlt. Patrick Lüthy

Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen, sagt Istvan (Name geändert). Er zieht es vor, seine Lebensgeschichte anonym zu erzählen. Auch für ein Foto möchte er nicht posieren.



Istvan ist 82 Jahre alt. Geboren wurde er in einem kleinen Dorf in Ungarn, etwa 40 Kilometer südlich von Györ. Vor 65 Jahren nahm sein Leben eine entscheidende Wende. Sowjettruppen waren in Ungarn einmarschiert und besetzten das Land. Istvan und drei Kollegen fassten den Entschluss, ihr Vaterland zu verlassen.

«Am 11.11. um 11 Uhr überschritten wir die Grenze zu Österreich», berichtet der rüstige Senior. «Zwei Tage und zwei Nächte sind wir durchmarschiert.» Dass ihm das Schicksal mit dieser Elfer-Konstellation bereits den Weg in solothurnische Lande wies, ahnte er damals noch nicht. «Der russische Grenzposten wusste genau, was wir vorhaben, aber das war ihm egal. ‹Doswidanja› rief ich ihm zu.»

Seine Familie musste der damals 17-Jährige zurücklassen. Gepäck hatte er keines bei sich:

«Ich hatte als Besitz nur die Kleider, die ich auf meinem Leib trug.»

Erschöpft kam das Grüppchen in ein Auffanglager, von dort aus ging die Reise weiter in die Schweiz, wo sich die Wege der vier Magyaren trennten. Einer ging nach Florida, zwei blieben in Basel. «Ich wollte eigentlich nach Kanada, weil dort die Schwester meines Vaters lebte», erinnert sich Istvan. Doch es kam anders.

Zunächst kam Istvan ins Bernbiet zu einer Bauernfamilie, wo er bis Weihnachten auf dem Hof half. Arbeit fand er dann in der Giesserei von Choindez. Mühsam war die deutsche Sprache: «Statt zu lernen, genoss ich das Nachtleben!» Istvan lacht:

«Später hätte ich mich dafür ohrfeigen können.»

Am 23. April 1957 trat er eine neue Stelle bei Bally in Schönenwerd an. Die zweite grosse Wende in seinem Leben. Istvan hatte damit jenen Ort erreicht, der für ihn fortan den Lebensmittelpunkt bilden sollte. «Ich arbeitete in der GuFa, der Gummifabrik.»

Anfangs gab es noch Scherereien mit der Fremdenpolizei, da er eigentlich den Kanton Bern nicht hätte verlassen dürfen. Die Alternative, dass ein junger Mann aber ansonsten untätig herumsitzen würde, sorgte dann aber für ein Einlenken der Beamten.

Bei Bally herrschte in diesen Jahren Hochkonjunktur. «Etwa 100 Österreicherinnen und 400 Italienerinnen arbeiteten im Akkord», sagt Istvan. Mit ihm lebten etwa 10 bis 12 Ungarn im Dorf. Einen Klub gründeten sie nicht. «In Aarau gab es einen, aber da ging ich selten hin.» 1959 heiratete Istvan, ein Sohn kam 1964 zur Welt.

Einmal pro Woche mit der Familie telefoniert

Nach Ungarn zurück traute er sich erst, als er 1970 den Schweizer Pass erhielt. «Ich hatte Angst, dass man mich sonst eingesperrt hätte. Seine Flucht habe für die Familie zwar keine Repressalien bedeutet, menschlich sei die Trennung aber sehr schmerzvoll gewesen. «Ich rief jede Woche einmal kurz zu Hause an.» Seine Mutter sah er erst 14 Jahre nach seiner Flucht zum ersten Mal wieder. Gewöhnlich reiste er pro Jahr zweimal mit seiner Familie zu seinen Verwandten nach Ungarn.

Beruflich bildete sich Istvan, der zur BBC nach Baden wechselte, stetig weiter. Abends machte er ein Studium als Maschinenbau-Ingenieur HTL. «Das war eine dreijährige Tortur. Ich stand um 5.30 Uhr auf, fuhr mit dem Zug nach Baden, arbeitete bis 17.30 Uhr, kam kurz nach Hause, ging in die Schule bis um 23 Uhr, machte die Reinschrift der Notizen bis um 1 Uhr und ging dann zu Bett!»

Vor einigen Jahren ist Istvans Frau gestorben. Seine beiden Enkelkinder bereiten ihm viel Freude. Kontakte zu Ungarn hat Istvan kaum mehr: «Die Eltern und die Onkels sind gestorben. Eine Cousine lebt noch, mit ihr halte ich Verbindung.» Istvan ist hier zu Hause:

«Schönenwerd ist meine Heimat!»

Über die Schweiz wisse er mehr als über Ungarn. Auch mische er sich nicht in die ungarische Innenpolitik ein. «Ich habe das einmal bei einem Besuch gemacht, das kam nicht gut an. Ich gehöre da nicht mehr dazu.»

Durch und durch schweizerisch ist auch sein Lieblingshobby, das Schiessen. Im Fussball hat er Junioren trainiert und auch selbst gespielt. «Aber das geht nicht mehr mit meinem Rücken.» So verfolgt er die Spiele heute gerne von der Zuschauertribüne aus.