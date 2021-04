Corona Impfen entlastet Pflegende: So ist die Stimmung in Niederämter Altersheimen Der Pieks mit der Nadel nimmt Pflegenden den Druck, beruhigt aber vor allem die Bewohnenden. So ist die Lage in drei Niederämter Altersheimen. Cyrill Pürro 14.04.2021, 05.00 Uhr

Bewohnerinnen vom Brüggli mit Institutionsleiter Pascal Storck: Bernadette Huber (links) und Heidy Kunz. Bruno Kissling

Ist die Impfung ein Licht am Horizont? Der Impfstand in diversen Niederämter Altersheimen ist fortgeschritten. So verzeichnet das Altersheim «Haus im Park» in Schönenwerd 90Prozent an durchgeimpften Personen, wie Heimleiter Markus Hunn auf Anfrage bekannt gibt. Ähnlich sieht es in Dulliken und Trimbach aus.

Nach Pascal Storck, Institutionsleiter des Altersheims Brüggli in Dulliken, sind da nur 7 von 63 Personen noch nicht geimpft. Im Tertianum Oasis in Trimbach sind gar alle der Bewohnenden geimpft, wie Heimleiterin Viviane Verheyen auf Anfrage bekannt gibt. Eine hohe Impfbereitschaft sei vor allem bei den Bewohnenden zu erkennen.

Ein Stück Normalität

Durch die neue Lockerungen für Altersheime, welche am Montag in Kraft traten, hat sich die Corona-Stimmung etwas beruhigt. Die Altersheime im Niederamt bestätigen auf Anfrage, dass die Bewohnenden von den neuen Lockerungen profitieren können. Im Brüggli in Dulliken sind wieder Besuche auf den Zimmern zugelassen, für die sich die Angehörige allerdings anmelden müssen.

Wie Institutionsleiter Pascal Storck auf Anfrage erklärt, sei die Anzahl der Besucher begrenzt, damit das Virus unter Kontrolle gehalten wird. Es dürfen maximal zwei Personen pro Bewohnerin oder Bewohner am Tag auf Besuch vorbeikommen. Eine Person dürfe sich für eine Stunde zu Besuch einfinden, zwei Personen zusammen für eine halbe Stunde.

Eine solche Regelung ist von Altersheim zu Altersheim unterschiedlich. Auch beim im Trimbach ansässigen Tertianum Oasis sei die Stimmung derzeit gut.

«Wir nützen alle neuen Lockerungen für die Bewohnenden aus, damit die Lage entspannt bleibt»

, sagt Heimleiterin Viviane Verheyen. In allen Altersheimen wurde die Maskenpflicht per letzten Montag für Bewohnende abgeschafft, nicht aber für Mitarbeitende und Angehörige.

Zwischen Erleichterung und Corona-Müdigkeit

Laut Markus Hunn, Gesamtleiter des Schönenwerder «Haus am Park», sei bei den Bewohnenden und Angehörigen eine gewisse Corona-Müdigkeit zu erkennen. «Ich glaube beispielsweise, dass uns die Maske allen zum Hals heraushängt», sagt Markus Hunn.

Gerade im Lockdown sei es für die Bewohnenden schwierig gewesen, da das Aufrechterhalten von Sozialkontakten nicht gewährleistet werden konnte. Dabei hätten ältere Menschen, die Zuhause leben, einen Vorzug gehabt. «Manche Bewohnende fühlten sich eingesperrt», so Hunn.

Auch im Altersheim Brüggli schwindet gemäss Pascal Storck die Akzeptanz der Angehörigen für solche Einschränkungen. «Die Angehörigen möchten ihre Liebsten natürlich Tag und Nacht sehen», so Storck. Im Tertianum Oasis sei man derweil sehr zufrieden, weil die Bewohnenden wieder viele Freiheiten geniessen dürften.

Dazu gehört das Verlassen des Gebäudes für einen Spaziergang mit den Angehörigen. Oder auch das gemeinsame Mittagessen unter den Bewohnenden mit wieder weniger Abstand trage zu einer besseren Stimmung bei.

Altersheime bleiben weiterhin kreativ

Um dem Corona-Blues entgegenzuwirken, lassen sich die Altersheime einiges an kreativen Angeboten für die Bewohnenden einfallen. Im Tertianum Oasis trat zu Beginn der Pandemie ein Outdoor-Pianist auf.

Oder im Frühling des letzten Jahres holte die Leitung des Brüggli Parks zwei exotische Gäste in das Altersheim: zwei Alpakas aus Südamerika. Neben den Alpakas leben auch Ziegen, Sittiche, Graupapageien und Küken im Garten des Altersheims. «Ein kleiner Zolli», wie Storck mit einem Schmunzeln sagt.

Bewohnerinnen vom Brüggli mit Institutionsleiter Pascal Storck neben den Alpakas und einer Ziege. Bruno Kissling

Momentan befänden sich zudem 20 Hühnereier in Gewahrsam des Altersheims Brüggli. Sie sollten in den nächsten zwei bis drei Tagen schlüpfen, erklärt Storck am Telefon. Es sei für Bewohnende und Mitarbeitende immer spannend, den Prozess des Schlüpfens mitzuverfolgen.

Lockerungen sind dank Impfung möglich

Die Lockerungen in Altersheimen wurden nicht einfach per se entschieden. Die Heimleitungen der drei Altersheime bestätigen, dass Lockerungen dank der fortgeschrittenen Anzahl an geimpften Bewohnenden möglich sind. Anders sieht es bei den Mitarbeitenden aus.

Im Altersheim Brüggli ist die Hälfte des Personals geimpft. Im Tertianum Oasis versuche Viviane Verheyen ihre Mitarbeitenden mehr auf das Impfen zu sensibilisieren und die Impfbereitschaft zu fördern. «Je mehr wie impfen, desto lockerer können wir unsere tägliche Arbeit machen», so Verheyen.

Gemäss einer Weisung des Bundesamtes für Gesundheit, die am 31. März publik wurde, wird bei Möglichkeit jede in ein Altersheim eintretende Person geimpft. Dabei werden Menschen berücksichtigt, die sich nicht impfen lassen möchten.